Nordjyske mener: Så blev der fiflet igen. Hvad pokker har de folkevalgte gang i?

LEDER:Der hviler en særlig forpligtelse over de mennesker, som af befolkningen er valgt til at varetage landets interesser og føre god, ansvarlig politik.

De forvalter vores tillid, stemmer og penge, og derfor må det forventes, at de i særlig grad stræber efter at overholde samfundets regler.

Forventningen lever desværre ikke op til virkeligheden.

En perlerække af sager om folkevalgte politikere, der forsøger at omgå reglerne eller direkte fifle med dem, er gennem de seneste måneder blevet oprullet, så man sidder tilbage med en følelse af forbavselse.

Hvad pokker foregår der?

Senest har Frihedsbrevet afsløret, hvordan politikere og partifolk - blandt andet hos De Konservative i Aalborg og kredsformanden for Socialdemokratiet i Hirtshals og Hjørring - i vid udstrækning vejleder i at omgå loven for at få hemmelige donationer under den igangværende valgkamp. Metoderne er kreative, og det samme er politikernes bortforklaringer, når de konfronteres med det.

Det er, så tæerne krummer.

Historier om omgåelse eller fusk med regler er mange. De fleste husker fødevareminister Rasmus Prehns imponerende evne til at sjofle med bilag, bruge ministeriets kreditkort til udlæg for private udgifter, arrangere for dyre middage og holde hemmeligt, hvem han spiser med på skatteborgernes regning.

At han stadig bestrider sin post, er et under.

Så var der kulturminister Ane Halsboes flybillet til 98.000 kroner og miljøminister Lea Wermelins utallige skattebetalte flyrejser til Bornholm, hvoraf kun få af dem rent faktisk omhandlede politiske arrangementer.

For ikke at glemme Søren Pape, der sørgede for at få opført et almennyttigt bofællesskab midt i Viborg – og nu selv bor på adressen i en herskabslejlighed i strid med loven.



Eller Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, der har haft folkeregisteradresse i en lejlighed i Struer, selvom han stort set aldrig opholdt sig der. Det sikrede ham en folketingslejlighed i København og et årligt skattefrit tilskud på 30.000 kroner for dobbelt husførelse.

Hu hej, hvor det går.

Ingen er perfekte, og alle begår fejl, men der tegner sig et billede af en kultur, hvor moralen for ofte slår revner. Hvor de regler, vi andre forventes at overholde, løbes om hjørner med. Pamperi.

Politikerleden har sjældent været så udtalt som nu. Det handler ikke kun om manglende tillid til, at politikerne løser samfundets store problemer, eller at de konsekvent svarer uden om på kritiske og uddybende spørgsmål.

Det handler også om, at mange føler, at politikerne er afsporet fra den virkelige verden. At 179 levebrødspolitikere, der ikke afspejler befolkningen, sidder på Christiansborg og udstikker love, regler og rammer, som de tydeligvis selv har svært ved at leve op til.

Eller som de bevidst forsøger at omgå.

Og så er vi tilbage ved, at der påhviler de folkevalgte et særligt ansvar. Nogle af dem kunne passende bruge en ledig stund i valgkampen på at indstille deres moralske kompas, så det peger i den rigtige retning.

Så svært er det vel heller ikke?