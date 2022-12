Nordjyske mener: Så røg der vist et atomkraftværk i Nordjylland, Mads Peter Veiby

LEDER:En nordjysk erhvervsmand med masser af penge på lommen gik i sidste uge endnu en gang i brechen for en grundig vurdering af mulighederne for atomkraft i Danmark.

Manden hedder Mads Peter Veiby, og han er ivrig fortaler for atomkraft. Faktisk i så høj grad, at han med egne ord er klar til at investere i kernekraft og angiveligt har personer i sit netværk til at løfte opgaven.

Han har sågar foreslået, at man omdanner Nordjyllandsværket lidt udenfor Aalborg til et atomkraftværk.

Men ligesom alle andre fortalere for atomkraft i Danmark må Mads Peter Veiby sande, at den drøm nu med al sandsynlighed knuses af den nye regering.

Tidligere toplobbyist Lars Aagaard, som er udnævnt til ny klima- og energiminister, har nemlig aldrig lagt skjul på sin hovedrystende irritation over debatten om atomkraft på dansk jord.

- Jeg drømmer om den dag, hvor jeg ikke længere behøver at fortælle, hvorfor A-kraft nok er relevant globalt, men ikke i Danmark, skrev Lars Aagaard tilbage i november sidste år, da han sad som direktør for brancheorganisationen Dansk Energi.

Danmark har altså fået en energi- og klimaminister, der afviser enhver tanke om atomkraft i Danmark. Som kalder atomkraftværker et dårligt svar på klima- og energikrisen og mener, at Europa og Danmark skal satse på vindmøller og solceller, der er billigere og kan bygges hurtigere.

- Hvis du - igen, igen, igen - vil tale med mig om din fascination af A-kraft, skal du medbringe to ting: En investor og en placering. Så er der tale om en reel nyhed. Indtil da er det bare varm luft, lød budskabet fra Lars Aagaard.

Der er selvfølgelig den mulighed, at den nyudklækkede minister siden har skiftet mening. Det virker usandsynligt. Denne skribent har på Nordjyskes lederplads før argumenteret for, at vi i lyset af energikrisen bør genoptage debatten om en energiform, der i årtier har været placeret i skammekrogen.

Hvad end Lars Aagaard vil det eller ej, er der behov for at tage en snak om atomkraft på et nuanceret og sagligt grundlag, og hvor både forsyningssikkerhed, prisstabilitet og miljøhensyn indgår.

Det mener flere førende danskere forskere i øvrigt også.

Selvom vi er godt i gang med udbygning af både vindmøller og solceller, har vi stadig mulighed for at indtænke alternativer i vores grønne omstilling. Det ene udelukker ikke det andet.

Der findes nye typer atomkraft, som er fundamentalt anderledes end de eksisterende værker. Hvor der ikke er samme risiko for ulykker og nedsmeltning, og hvor atomaffald ikke produceres, men forbrændes.

En afgørende læring af den igangværende energikrise er, at forsyningssikkerhed ikke må undervurderes. Det kan vi se, når elpriser i Danmark påvirkes kraftigt af alt fra svigtende regn i Sverige til et underudbygget elnet i Tyskland og tørke i Sydeuropa.

Så hvorfor dømme en stabil og CO2-venlig energikilde som atomkraft ude på forhånd?

Prøv at spørge Lars Aagaard.