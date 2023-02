Nordjyske mener: Sådan får vi endnu flere arbejdspladser i Aalborg

LEDER:Du har nok mærket det, hvis du har din gang i Aalborg. Byen vokser, og der kommer flere og flere mennesker.

Sammen med området omkring Aarhus er der ingen steder i Danmark, hvor så mange nye flytter til. Her ligger Aalborg helt i toppen af listen.

Det gør byen ikke på en anden og endnu vigtigere liste.

Når Dansk Industri hvert år måler, hvor dygtige kommunerne er til at tiltrække og betjene virksomheder, ender Aalborg igen og igen i den kedelige ende. Senest som nummer 65 ud af 98 kommuner – og som den dårligste af alle i Nordjylland.

Det går ikke. Voksende indbyggertal kræver flere boliger, flere institutioner, bedre trafikløsninger – og flere arbejdspladser. Der skal være nogle til at finansiere gildet, og derfor er det ikke bare glædeligt, men nødvendigt, at politikerne i Aalborg vil skabe en helt ny bydel tæt ved det kommende supersygehus. I alt 600.000 kvadratmeter med særligt fokus på at tiltrække nye virksomheder, som omtalt i Nordjyske forleden.

Skal det lykkes, er Aalborg nødt til først at gøre noget ved erhvervsbetjeningen. En ny erhvervsstrategi er netop nu til høring, men på især et punkt er der ingen grund til at vente yderligere.

I årevis har erhvervslivet haft unødvendigt svært ved at finde ud af, hvem man ringer til i kommunen, når en virksomhed skal søge om en byggetilladelse, en miljøgodkendelse eller på anden vis har brug for myndighedernes hjælp.

Andre kommuner har for længst sørget for, at virksomhederne kun har én indgang til kommunen, og her bliver de mødt af personale med ansvar for, at de nødvendige fagfolk i kommunen bliver involveret. Byrden med at finde det rigtige skrivebord i det rigtige kontor er med andre ord flyttet fra virksomheden til kommunen.

I Nordjylland har blandt andre Morsø og Rebild med held skabt en sådan ordning, og det er stærkt medvirkende til, at de to kommuner er nummer 2 og 14 på listen over de mest erhvervsvenlige i Danmark.

Det lyder så indlysende rigtigt og simpelt at gøre det samme i Aalborg, at det kan være svært at forstå, hvorfor det ikke er sket for længst. Men det er der en forklaring på.

I skåltaler ytrer stort set alle partier i byrådet – fra Socialdemokratiet over De Radikale til De Konservative – deres varme støtte til at skabe en såkaldt one stop entry for virksomhederne. Men i dagligdagen kniber det med at omsætte de højtidelige ord til handling, for en af de vanskeligste opgaver i lokalpolitik er som bekendt at bede en rådmand om at afgive magt til en anden forvaltning.

Men det er de nødt til. At skabe én indgang for virksomhederne forudsætter naturligvis, at den koordinerende opgave kun kan ligge et sted.

Om det vil lykkes i Aalborg, afhænger i høj grad af borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Han bør sætte sig i spidsen for opgaven og placere indgangen i hans egen erhvervsforvaltning. Det vil være naturligt.

Men indtil videre er rådmand Jes Lunde den mest udfarende kraft. Han kan trække på sine erfaringer som tidligere kommunaldirektør i Rebild, og på det årlige rådmandsmøde hos Erhverv Norddanmark i mandags lovede han at lægge et forslag frem i økonomiudvalget inden marts.

Ros for det. Nu er det op til de øvrige toppolitikere i Aalborg at sætte egne, bureaukratiske interesser i baggrunden og erhvervslivets og dermed byens interesser forrest.