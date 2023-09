Nordjyske mener: Selv skældud og tårer blegner ved siden af supersygehusets øvrige problemer

At Nordjyllands med længder største byggeri er ramt af forsinkelser og fordyrelser er ikke en nyhed. Den seneste håndfuld år er den ene ekstraomkostning og fejl i byggeriet efter den anden kommet frem, ikke dryp for dryp, men bombe efter bombe.

Beløbene omkring det skandaleramte byggeri af supersygehuset i Aalborg Øst er svære at forstå på grund af deres vilde størrelse. Tag bare den seneste budgetterede fordyrelse af projektet på 715 millioner kroner, der på grund af sin størrelse er svært at sammenligne med andre skatteborgerbetalte projekter i landsdelen.

Også byggeriets livsvigtige funktion får det til at skille sig ud: Bygningen skal være omdrejningspunktet for hele regionens sundhed og helbred, her skal man i en fjernere og fjernere fremtid redde liv hver dag.

Projektets problemer og at det var en gigantisk opgave at løse var allerede kendt, da Martin Kjær trådte til som projektdirektør for halvandet år siden og dermed valgte at tage ansvaret for byggeriet på sig.

Problemet er bare, at udfordringerne viste sig at være endnu større og mere grundlæggende, end han kunne have forestillet sig. Og værre endnu: End nogen havde tænkt sig at fortælle ham.

Som Nordjyske har afdækket i denne uge, blev han chef i en organisation, hvor formålet ikke synes at være at gribe fat i de store problemer og få dem løst, men i stedet har været at dække over problemerne.

Martin Kjær tegner et billede af et offentligt projekt, hvor de ansatte mere eller mindre har givet op på at udføre deres arbejde, og hvor det nu gælder om ikke at ende med så meget som en flig af ansvaret.

Og at denne kultur strækker sig helt ind i Region Nordjyllands øverste ledelse.

Det er på denne desperate baggrund, at projektdirektør Martin Kjær blandt andet råber af sine medarbejdere og på anden vis udøver dårlig ledelse. En adfærd, der før sommerferien fører til et påbud fra Arbejdstilsynet.

Ledelse gennem frygt kan ikke forsvares, og hjælper heller ikke noget, tværtimod kan et dårligt psykisk arbejdsmiljø forværre situationen yderligere.

Alligevel er Martin Kjær også et offer for dårlig ledelse og styring, og hans reaktioner er nærmest forudsigelige: Når man sætter en person til at lede et skandaleramt projekt uden den fornødne hjælp og støtte og endda uden at han har fået fuld indsigt i tingenes tilstand, er resultatet givet på forhånd.

Tiden må vise, om Martin Kjær formår både at vende et dårligt arbejdsmiljø og få Supersygehuset i Aalborg bygget færdigt. En arbejdsmiljøekspert opfordrede i Nordjyskes dækning af sagen direkte Martin Kjær til at lade være med at prøve, fordi opgaven er umulig.

Som borger i Nordjylland er håbløsheden ved at være total.