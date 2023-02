Nordjyske mener: Skolelukninger er nogle gange det helt rigtige

LEDER:Du kan som lokalpolitiker nok ikke tage en mere upopulær beslutning end at lukke en skole. Den lokale skole er nerven i et samfund, og uden den falder strukturen i et lokalområde væk.

Derfor må denne uge have krævet et par dybe indåndinger hos børne- og ungerådmand Morten Thiessen og medlemmerne af børne- og undervisningsudvalget i Aalborg.

Forvaltningen foreslår nemlig, at man lukker ikke bare én, men to skoler i den østlige del af Aalborg. Tornhøjskolen og Byplanvejens Skole, to veldrevne skoler, der ovenikøbet ligger i en del af Aalborg, hvor der bygges nye boliger og flytter børnefamilier til.

På overfladen noget, der bør kunne få enhver politiker med overlevelsesinstinkt til at sætte hælene i. Skolelukninger er de seneste 10-15 år de politiske beslutninger i Nordjylland, der har affødt de største protester og fået lokalsamfund på barrikaderne i protest.

Alligevel bakker både rådmand Morten Thiessen (K) og medlem af børne- og undervisningsudvalget Lisbeth Lauritsen (S) op om forvaltningens tanker. Alt tyder nemlig på, at lukningerne vil styrke skoletilbuddet i Aalborg Ø og SØ, selvom det virker naturstridigt.

Sandheden er nemlig, at en stor del af forældrene i området rent faktisk har taget beslutningen ved at indskrive deres børn på andre skoler i området, især Gug Skole, men også Herningvej Skole og Gistrup Skole. Med en skæv elevsammensætning som følge af at blive fravalgt af ressourcestærke familier, er det i længden som at kæmpe mod vindmøller at skabe det rette skolemiljø. Det har lærere og ledelse på de to skoler faktisk løst, men alligevel bliver de fortsat fravalgt og dermed fortsætter sisyfosarbejdet.

Det laver ikke om på, at det er en svær beslutning at lukke to skoler, for det griber ind i og ryster hverdagen for de børn, der trives på de to skoler, og som nu skal plantes om - med alt hvad det indebærer af utryghed og risiko for at miste gode relationer. Det er helt naturligt, at deres forældre ikke vil hilse beslutningen velkommen, tværtimod.

Mens forældrene med al mulig ret skal kæmpe for den konkrete situation, netop deres børn står i, er det politikernes svære opgave at se videre fra det. Ingen takker politikerne nu, og højst sandsynligt er der heller ikke nogen, der husker at takke dem om 10 år, hvis missionen lykkes.

Derfor bør det afkræve respekt, når de holder fast og tør sige det unævnelige: Nogle gange er skolelukninger det rigtige.