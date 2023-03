Nordjyske mener: Skolelukninger kunne være blevet en succes, men én væsentlig detalje blev glemt

LEDER:Det er en strategisk manøvre af de store. Og den har fuld bevågenhed fra masser af bekymrede og kritiske blikke.

Det handler om den fremtidige skolestruktur i Aalborg.

Politikerne har i enighed meldt ud, at de lukker Tornhøjskolen og Byplanvejens Skole og flytter eleverne derfra til henholdsvis Herningvej Skole og Seminarieskolen.

Årsagen er enkel.

Der skal skabes en mere stabil skolestruktur end i dag, hvor mange forældre bevidst vælger Seminarieskolen og Tornhøjskolen fra. Dertil kommer, at pladsmæssige problemer på andre skoler også ønskes bragt af vejen.

Naturligvis skal politikerne gribe ind. Ubalancer i skolestrukturen betyder, at hverken bygninger eller lærerkræfter bruges optimalt. Så det er kun økonomisk ansvarligt at rette forholdene til efter virkeligheden.

Lige så naturligt er det dog, at mange forældre reagerer.

De går i brechen med vrede og utilfredshed som brændstof for at bevare den skoledag, de og deres børn kender og er tryg ved. For den enkelte familie er det altså vigtigere end den overordnede sammensætning af skoledistrikter og kommunens økonomi. Og en forandring, man ikke har nogen reel forestilling om? Nej, tak.

Så politikerne har glemt en afgørende pointe for at skabe medvind for forandringerne.

Nemlig at skabe den gode og troværdige fortælling om, hvad den nye struktur vil bringe af herligheder for eleverne. Hvordan faciliteterne bliver pragtfulde og inspirerende. Hvordan undervisningen sættes i scene for at højne både indlæring og trivsel. Hvordan kulturerne bringes sammen til noget nyt og særegent, som skaber fællesskab.

I stedet fremstår eksempelvis Seminarieskolen, der skal tage 400 nye elever fra Byplanvejens Skole, som en vaklende rønne, de færreste har lyst til at "flytte ind i".

Skolen står med et renoveringsbehov på godt 100 millioner kroner - her af de 40 millioner akut. I det politiske oplæg beskrives den som "robust" og skulle have "uudnyttet potentiale".

Man kan næsten høre den slags vendinger i en salgsannonce for sig. Når mægleren forsøger at tale tingene op uden rigtigt selv at tro på det.

Politikere og forvaltning har arbejdet længe på planerne om den nye skolestruktur i Aalborg. Ærgerligt at de missede det allervigtigste for at skabe medvind i stedet for modvind.

Nemlig at skabe en fortælling, en vision og en drøm for en fremtidig skole, som forældre og børn kan se sig selv i.

Nu står de i stedet med utilfredse forældre, der vægrer for sig og oven i købet er begyndt at flytte deres børn til andre skoler. Og det er ikke den bedste måde at bygge en ny skole op på. Tværtimod.