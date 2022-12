Nordjyske mener: Slap nu af med fyrværkeriet

Det er en tradition, og det er sådan set den eneste grund til, at det er tilladt. Vi har indrettet samfundet således, at det meste af det farlige er forbudt, og var fyrværkeri først opfundet i nyere tid var det givet blevet forbudt.

For fyrværkeri forurener, generer og sender hvert eneste år en stribe danskere på hospitalet. Jævnligt er der endda mennesker, der dør.

Men det er en national tradition, og selvom den på mange måder er pænt skør så vil et forbud være at gå alt for vidt.

Lidt mere omtanke hos de fyrværkeri-glade vil derimod være på sin plads. Det er oplagt ikke videre fornuftigt at lege fyrværkerimester efter indtagelse af pæne mængder champagne, rødvin og et eller andet til kaffen.

Seks dage om året er det tilladt, men en del anser mest den lov som en anbefaling, der kan følges.

For affyringen har været i gang i snart et par uger - salget af fyrværkeri begyndte 15. december, og en del har åbenlyst svært ved at vente. Fornøjelsen er her alene på de affyrendes side - ingen andre har nogen glæde af de forstyrrende brag, men netop det at genere andre er nok også en del af fornøjelsen.

At gøre noget ved det er tæt på umuligt - eneste reelle mulighed vil være at først åbne for salget når affyring er tilladt, men det vil alle de, der tjener på fyrværkeri selvfølgelig opponere kraftigt mod.

Der er nemlig ganske gode penge i krudtet. Danskerne køber - ifølge en undersøgelse fra Danske Erhverv - nytårsfyrværkeri for en halv milliard kroner. Mange køber ingenting, mest køber jyske mænd mellem 40 og 49 år.

Den statistik overrasker ikke mange - formentligt findes der ikke en eneste dansk kvinde, der kører i T. Hansen og hjem derfra med batteriet Den Kinesiske Mur i bagagerummet.

Batteriet koster 1999 kroner, og det er vanskeligt at finde hurtigere måder at fyre penge af på. De 180 skud skydes af på under to minutter, og tilbage er bare oprydningen.

Formentlig er villavejens fyrværkerimester da også en uddøende race.

Mange ser nemlig gerne et forbud mod privates affyring af fyrværkeri. En undersøgelse sidste år viste at tæt på halvdelen af danskerne gerne så, at det kun var professionelle, der måtte fyre af.

Muligvis bliver det en dag sådan som det var da fyrværkeriet kom til Danmark for mere end 400 år siden. Dengang var det kun kongens fyrværkerimester, der måtte tænde op.