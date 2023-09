Nordjyske mener: Slip kontrollen, chef

Arbejdsgivere og chefer kan have virkelig svært ved at slippe kontrollen med deres medarbejdere.

Med kontroltabet bliver det nemlig sværere at monitorere, hvad og hvor meget de ansatte laver, og med det følger frygten for, at effektiviteten faldet - en effektivitet, der kan have afgørende betydning for chefens egen succes.

Men i virkeligheden starter succesen et helt andet sted: Nemlig med glade medarbejdere.

Er folk glade for at gå på arbejde, så bliver de bedre til deres arbejde. Og viser man dem den fornødne respekt og vilje til fleksibilitet, så er de fleste villige til at gå rigtig langt for at gøre arbejdsgiveren glad.

I Aalborg Kommune skydes et stort og nyt forsøg snart i gang. Her får medarbejderne mulighed for at nøjes med at stemple ind fire dage om ugen frem for de sædvanlige fem. Samme mængde timer - men tilrettelagt på en anden måde. Ingen bliver tvunget, men flere får mulighed for at arbejde efter individuelle ønsker.

På borgmesterkontoret er der store forventninger til, hvad den nye mulighed kan medføre:

- Jeg forventer, at der er sikret en høj grad af involvering af medarbejderne, og at de har stor indflydelse på planlægning af deres arbejdsliv. Forhåbentlig kan det betyde noget positivt i forhold til sygefravær og trivsel på arbejdspladsen, lyder det fra borgmester Lasse Frimand Jensen.

Kommunen bakser nemlig med sygefraværet, hvor der er gevinster at hente, hvis det kan minimeres på en arbejdsplads med 18.000 ansatte.

Projektet skal også undersøge, om en kortere arbejdsuge og mere fleksibel arbejdstid kan medføre øget tilfredshed blandt medarbejderne og forbedre arbejdsmiljøet - og i sidste ende skal det komme borgerne til gavn i form af en mere effektiv kommune og deraf afledt bedre serviceniveau.

Det er naturligvis ikke alle, der sådan uden videre kan skrue arbejdet anderledes sammen. For eksempel ville det nok ikke ligefrem blive opfattet som en serviceforbedring, hvis børnehaven eller borgerservice fremover kun har åbent fire dage om ugen.

Men for dem, der har mulighed og lyst, er det nye forsøg gode nyheder for et fremtidens arbejdsmarked, hvor trivsel, glæde og engagement vægtes højere end i dag. Hvor frihed - indenfor rimelighedens grænser - giver gladere medarbejdere til gevinst for alle.

For at kunne give mest muligt til fællesskabet er det enkelte individ nemlig nødt til selv at være i balance.