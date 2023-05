Nordjyske mener: Staten er dumpet på køreprøven: Forenkling er blevet et mareridt i ventetid

LEDER:De bliver nok ikke den næste gruppe, der skrider til blokade af de nordjyske veje.

For at opnå den ønskede effekt er der ganske enkelt for få kørelærere. Og dem, de skulle have med til at protestere - deres elever - har af gode grunde ikke mulighed for at køre rundt og dæmpe trafikken.

Men deres sag er ikke desto mindre vigtig. For den er da helt gal i branchen.

Det handler om ventetider. Lange ventetider, hvor køreskoleelever, der ellers er klar til at komme til køreprøve, må vente uge efter uge på at tage den forløsende test.

Som kørelærer Jeppe Sørensen fra Thisted forklarer, har han p.t. omkring 25 elever, der venter.

Han frygter, at den dårlige service i sidste ende kommer til at lukke hans forretning. For hvem gider at gå i gang med at tage kørekort hos ham, hvis han ikke kan love dem et kørekort inden for rimelig tid, spørger han.

Problemet er, at Jeppe Sørensen og hans kolleger ikke selv kan gøre noget for at rette op på situationen.

Siden 1. oktober 2021, da Færdselsstyrelsen overtog opgaven med at administrere køreprøver fra politiet, har der været en prop i systemet. Ønsket var ellers det modsatte fra et flertal i Folketinget: Nemlig at centraliseringen af systemet skulle sikre større effektivitet og dermed bedre udnyttelse af ressourcerne.

Dertil kommer, at kørelærerne kan råbe nok så højt.

De oplever, at Færdselsstyrelsen er umulig at komme i kontakt med. Altså at der reelt ikke bliver lyttet, som kørelærer Keld Kortegaard fra Nykøbing oplever det.

Over for Nordjyske oplyser Færdselsstyrelsen - på skrift uden mulighed for opfølgende spørgsmål - at der via data arbejdes på at "forbedre og udvikle kørekortområdet", at der er skabt "balance mellem Øst- og Vestdanmark", og at "styrelsen er i færd med at undersøge, hvordan vi på bedste vis imødekommer den efterspørgsel, der er mere lokalt, så netop udbud og efterspørgsel på de lokale prøvesteder bliver bedre balanceret."

Det er godt nok lirumlarum af en administrationssnak, der ikke levner plads til nogen optimisme hos Jeppe Sørensen og kørelærerkollegerne - og de mange unge og andre, der gerne vil have deres kørekort nu.

Nu er der gået halvandet år, siden Færdselsstyrelsen tog over for at rationalisere.

Vi kan kun konstatere, at manøvren har været et slet eksempel på en centralisering, der ødelægger servicen for eleverne - for nogle endda deres jobmuligheder, fordi de er afhængige af et kørekort.

Den truer eksistensen for kørelærerne, hvad der igen risikerer at føre til færre udbydere, som meget let kommer til at holde til i de større byer, fordi der her er flere potentielle kunder. Det betyder igen, at unge kan komme til at rejse langt for at tage et kørekort.

Så set med nordjyske øjne er dommen klar: Dumpet!