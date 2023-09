Nordjyske mener: Mette F. og co. lever i en anden verden - langt væk fra Aalborg Kommune

Hun har sagt det igen og igen.

Der er plads til skattelettelser, uden at det går ud over velfærden.

Så sent som på det socialdemokratiske landsmøde i weekenden i Aalborg gentog statsminister Mette Frederiksen sit politiske budskab, at vi hver især godt kan slippe billigere i skat samtidig med, at vi bevarer en god service fra det offentlige.

Man kan efterhånden tillade sig at spørge, hvilken verden Mette Frederiksen og hendes regering befinder sig i?

Det er i hvert fald ikke i Aalborg Kommune.

Natten til torsdag landede et flertal i byrådet en aftale for budgettet for 2024 og tre år frem.

Og for at undgå regulære amputationer af alt for mange led i den kommunale krop med drastiske konsekvenser for borgerne, lod Socialdemokraterne, Enhedslisten, SF og De Radikale skatten stige med 0,2 procentpoint.

I Mette Frederiksens egen fødeby. I en socialdemokratisk højborg. I landets tredje største kommune.

Skattestigningen er for alvor med til at afsløre, at der er milevidt fra Christiansborgs elfenbenstårn og ud til den reelle verden, som Aalborg og de øvrige kommuner befinder sig i.

Fra ideologisk spin og floskelsnak til helt konkrete opgaver med at sikre ordentlig børnepasning, fornuftig skolegang, farbare veje, hjælp til sårbare, omsorg for de ældre, et levende kulturliv og meget, meget mere.

Afstanden mellem top og bund i det politiske landskab er efterhånden så stor, når det handler om skat og økonomisk ramme, at det kunne være rart at se regeringens fremmeste folk opstille et konkret regnskab og holdbart eksempel på, hvordan det praktisk kan lade sig gøre at lette skatten og samtidig sikre den borgernære velfærd.

Når det er sagt, skal det også slås fast, at kommunale skattestigninger langt fra er nogen optimal løsning.

Den ene halvdel af pengene gør godt nok sin gavn lokalt. Men den anden halvdel af indtægten indkasserer staten, og de millioner kommer på den måde ikke en gang borgerne i Aalborg Kommune direkte til gode.

Desuden rammer en øget kommuneskat socialt skævt og slår hårdt igennem for mennesker med lav eller mellemstor indkomst - retfærdigvis skal det siges, at der i budgettet er afsat penge til at kompensere dem med mindst.

Men lidt firkantet kan man sige, at de mindst bemidlede fra Aalborg Kommune risikerer at være med til at betale for regeringens ønskede skattelettelser.

Derfor er et strammende nøk med skatteskruen ikke et greb, politikerne i Aalborg Kommune skal ty til igen og igen.

Og de kommer ikke uden om at se kritisk på strukturer og arbejdsgange i den kommunale forvaltning og tage en hård vurdering af opgaver og serviceniveau, så det er borgernes centrale behov, der er i det absolutte højsæde, når skattekronerne bruges.

Det er en bunden opgave.