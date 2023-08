Nordjyske mener: Supersygehuset faldt i det mindste ikke i stormen

LEDER:Én positiv ting kan man trods alt sige om det nye supersygehus i Aalborg.

Det formåede at klare sig igennem den sommerstorm, der rasede hen over store dele af landet, uden at ramle sammen.

Var det sket, havde det ikke været overraskende. For det er efterhånden længe siden, at problemer med byggeriet kommer bag på nogen.

Tværtimod. Utætheder og fejlkonstruktioner er der efterhånden dokumenteret og rapporteret om i utallige tilfælde, og styringen af byggeriet har været længere væk end en by i Rusland. Samtidig har alle implicerede travlt med at løbe fra ansvaret for den helt enorme mængde byggesjusk på matriklen.

Konsekvenserne har været en (foreløbig) overskridelse af budgettet på 1,4 milliarder skattekroner, samt en (foreløbig) forsinkelse på seks år.

Senest er det kommet frem, at den nu også er gal med murværket på flere af byggeriets facader.

Som Nordjyske kunne fortælle, frygter projektledelsen, at det bliver nødvendigt at pille store dele af murstenene ned, da det er usikkert, om den bagvedliggende stålkonstruktion er konstrueret korrekt og kan bære.

- Det kan virkelig rykke tæppet væk under det hele, hvis vi pludselig må sige, at det tager to og et halvt år at skifte alt det murværk. Den situation må helst ikke opstå .., lyder det fra Martin Kjær, projektdirektør på byggeriet.

Når listen over graverende fejl og mangler ufortrødent fortsætter med at vokse, koster det ikke bare milliarder af kroner og masser af forsinkelse.

Det koster også tillid, som på afgørende parametre er helt væk.

Tillid til staten for ikke at have lagt en overordnet og realiserbar plan. Hvorfor etablerede man ikke først ét supersygehus, høstede erfaringer og så opførte resten efter samme læst?

Tillid til regionerne for ikke at kunne håndtere den komplicerede byggeproces. Hvordan kan et byggeri løbe så meget af sporet, når netop dokumentation er en hjørnesten i det offentlige?

Tillid til, at supersygehuset - selv om det ender med at stå færdigt en dag - nogensinde bliver "super". Vil de mange utætheder, konstruktionsfejl og mangler ikke altid forfølge byggeriet og gøre det til et hus, der konstant skal repareres, er plaget af skimmelsvamp og andre dårligdomme til gene for både personale og patienter? Og til last for skatteyderne?

Det er gift for ethvert samfund, hvis mistilliden til dem, der regerer og forvalter, først for alvor får fodfæste.

Men i tilfældet "Nyt Aalborg Universitetshospital" er mistilliden helt på sin plads. Desværre. For mage til fuldbyrdet skatteborgerbetalt skandale skal man lede længe efter.

Også selv om bygningerne har vist sig at kunne klare en storm i august. Indtil videre.