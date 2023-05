Nordjyske mener: Svar om ny skole giver for alvor grund til bekymring

LEDER:Sidder dit hår, som det skal?

Det bør du tjekke, hvis du er elev, forælder til et barn eller måske ligefrem lærer på Seminarieskolen i Aalborg og har læst den seneste artikel om skolens renoveringsbehov.

For hvis dit hår ikke har rejst sig på hovedet under læsningen, hvor Lisbeth Lauritzen, socialdemokratisk næstformand i børne- og undervisningsudvalget i Aalborg Kommune, forholder sig til de økonomiske muligheder og umuligheder for at hæve skolens standard, så har du ikke læst hendes udtalelser nidkært nok.

Nu er Lisbeth Lauritzen jo politiker.

Så hun forstår at tale i venligheder med besked om, at vi skal se "positivt" på mulighederne for at gøre noget, og hun har "intentioner" om at nå i mål.

Men hun lægger på den anden side ikke skjul på, at anlægsbudgettet er presset, midlerne ikke ubegrænsede, og hun kan ikke give et endeligt svar på, om de akutte renoveringer når i mål.

Her bimler og bamler alle alarmklokker. Og håret bør rejse sig på hovedet af de involverede mennesker.

I forslaget til sammenlægningen med Byplanvejens Skole konkluderer kommunens embedsværk selv, at der mangler 93,3 mio. kr. til indvendig renovering af Seminarieskolen.

Heraf de 40 mio. kr. til akutte forbedringer på tag, vinduer, varme- og ventilationsanlæg.

Altså næsten 100 mio. kr. Det er mange penge, der indikerer en nedslidt skole.

Og så er der oven i købet intet politisk løfte om penge i et omfang, så skolen kan gøres indbydende og brugbar, når et indryk af nye elever sandsynligvis kommer efter sommerferien næste år.

Det ligner efterhånden et politisk bluffnummer, hvor sammenlægningen af skoler kun handler om at spare penge, og hvor der ikke - endnu i hvert fald - er tegnet billedet af et nyt skoletilbud, hvor rammer og indhold kan spille sammen til børnenes bedste.

Netop den del har elevrådet på Seminarieskolen fanget. Det udtrykker bekymring for renoveringens omfang og tidshorisont.

Og her spidder eleverne et væsentligt problem, når det handler om skolegang: De enkelte år er netop afgørende for den enkelte elevs læring og udvikling - her kan fjerde eller syvende klassetrin ikke gøres om, fordi vilkårene ikke er i orden. Der kommer ikke en ny omgang eller chance.

I sparetider eller ved faldende elevtal bør skolesammenlægninger altid kunne diskuteres. De kan ofte være rigtige og nødvendige - og føre til bedre undervisningstilbud.

Men når det gælder sammenlægningen mellem Seminarieskolen og Byplanvejens Skole, virker planen uigennemtænkt, dårligt solgt og efter Lisbeth Lauritzens udtalelser som en løsning, Aalborg Kommune ikke kan være bekendt.

Ikke noget at sige til, at elever og forældre langt fra klapper ad ideen. Og at håret fortsat stritter.