Nordjyske mener: Taliban, kirkekrigere og en homoseksuel præst. Her er en hyldest til to menighedsråd

LEDER:Den nye præst i Vestervig og Agger, som Nordjyske skrev et stort portræt af forleden, hedder Søren Krogh. Som portrættet viser, er han både en spændende og vidende mand. I øvrigt er han homoseksuel. Who cares.

Og så alligevel. Selv om artiklen om Søren Krogh kun berører hans seksualitet i få sætninger, så er det netop den detalje, der optager de fleste i kommentarsporene, hvor tonen til tider bliver noget uforsonlig.

Hvor Nordjyske stiller sig i det spørgsmål, vender vi tilbage til, men først skal vi have forhistorien på plads:

Indre Mission står stærkt i det sydlige Thy, hvor netop spørgsmålet om kristendommens forhold til homoseksualitet i 2021 gav en mægtig ballade i Agger. Godt nok afviser Indre Mission at være homofobiske fløjkrigere, der med Biblen i hånden misbruger det næstekærlige kristne budskab og læser den hellige bog som (undskyld udtrykket) fanden selv.

Ikke desto mindre var der 45 medlemmer af folkekirken i det ganske lille sogn, der skrev under på en klage over den daværende præst Claus Nybo. Det skete efter, at han fra prædikestolen i Agger Kirke talte om "en ond og dårlig teologi" - med henvisning til den fordømmelse af homoseksualitet, som ifølge den tidligere præst finder sted i "visse kirkelige samfund, også indenfor Folkekirken".

Det hjalp ikke på balladen, at Nybo i forbindelse med den kontroversielle prædiken, der blev transmitteret af P1, lod sig interviewe af samme radiokanal og her sagde, at Taliban og Islamisk Stat inkluderer gamle tekster og spilleregler, som dem i 3. Mosebog, han henviste til i sin prædiken.

Claus Nybo nævnte ikke Indre Mission og slap derfor trods klagen for sanktioner fra biskoppen.

Og så er vi tilbage ved kernen. Claus Nybos prædiken og udtalelserne i det efterfølgende interview kan kun tolkes som en slet skjult provokation rettet mod Indre Mission. Også en unødvendig provokation. Han kunne godt have bakket op om homoseksuelles ret til at blive behandlet præcist som alle andre mennesker – hverken værre eller bedre – med et rundere ordvalg.

Men de kradse ord til trods er budskabet legitimt. Uanset hvem man er, er det ondt og dårligt at ekskludere nogen som helst på grund af deres seksualitet. Derfor er det – selv om det altså først og fremmest er komplet lige meget – herligt, at det netop er i Sydthy, at den nye præst er homoseksuel.

Og derfor hylder Nordjyske de to menighedsråd i Vestervig og Agger for at have valgt Søren Krogh som deres nye præst.

Ikke fordi han er homoseksuel. Men fordi han i menighedsrådenes øjne er den rette mand til jobbet. Hverken på grund af eller på trods af sin seksualitet. Den har nemlig intet med hans præstevirke at gøre.

I øvrigt mener vi på Nordjyske, at det er forkert og ude af trit med et oplyst, moderne menneskesyn, at det stadig står menighedsrådene frit for - teologisk begrundet - specifikt at vælge en præst, der afviser at vie personer af samme køn.