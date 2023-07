Nordjyske mener: Trafik-krise i Vestbyen peger på grundlæggende problem

LEDER:"Vi skal turde at favne fremtiden og sikre en god balance mellem vores individuelle behov, og de fælles fremtidige muligheder og udfordringer for at skabe en bæredygtig mobilitet."

Sådan lyder Aalborg Kommunes vision på mobilitetsområdet, som skal sikre de bedste rammer og forudsætninger for, at mennesker og varer skal kunne bevæge sig rundt i kommunen.

Men i sin iver for at favne fremtiden tyder meget på, at man har ladet balancen tippe. Og det er et grundlæggende problem for opbakningen til de bæredygtige og grønne projekter, der skal forme vores fremtid.

Efter en lang periode med anlægsarbejde skaber den nu efterhånden færdige ombygning af Kastetvej i Aalborg Vestby store frustrationer for nogle af dem, der færdes der til daglig.

Butikkerne har klaget over det langvarige vejarbejde, de høje kantsten og de færre parkeringspladser, som skal give plads til Plusbus-ruten, som efter planen tages i brug 23. september. De nye færdselsregler skaber forvirring for mange billister og har resulteret i en regulær bøderegn.

En af dem, der har meldt sig på banen i debatten, er Steen Royberg, som er erhvervsmægler, tidligere byrådsmedlem for Venstre og tidligere formand for Erhverv Norddanmark. I et opslag på Facebook under overskriften "Man har taget livet af Vestbyen" kritiserer han Plusbus-etableringen for de fremkommelighedsproblemer, det har skabt for andre trafikanter.

- I plusbussens hellige navn er der lavet så mange trafikobstruktioner for alle andre trafikanter, kombineret med, at man har sløjfet virkelig mange parkeringspladser og hævet kantstenen. Erhvervsdrivende på Kastetvej er afhængige af de handlende, og man kan altså ikke forvente, at alle tager på indkøb via en tur med Plusbus, uddyber Steen Royberg overfor Nordjyske.

Der er ingen tvivl om, at en af Aalborg Kommunes mest vigtige opgaver er at sikre den grønne offentlige transport. Derfor giver et projekt som Plusbus-etableringen selvfølgelig god mening. Men balancen og hensynet til beboerne og de handelsdrivende er afgørende, hvis de grønne ambitioner også skal indfries og give mening i praksis.

Politikerne er oppe imod magelighed og vaner. Aalborg har traditionelt været en af de større byer i Danmark, der er lettere at komme til i bil, men den virkelighed er ændret markant nu - både i Midtbyen og Vestbyen - og det skal vi vænne os til. For det er selvsagt ikke bilisterne, der kommer i første række, når der skal etableres store byprojekter for fremtiden.

Men selvom bilisterne ikke kommer i første række, må deres opråb ikke ignoreres, for det risikerer at have vidtrækkende konsekvenser for Aalborg som levende handelsby, og som by, hvor en hverdag skal fungere for dem, der bor der. Udover hensynet til de borgere, der bor i området, er det også værd at huske på, at Aalborg også har en vigtig funktion som hele Nordjyllands hovedby - og derfor er det vigtigt, at byen også er let tilgængelig for de, der kommer fra resten af regionen.

Så Aalborg Kommune bør genbesøge deres egen vision med reaktionerne fra borgere og handelsdrivende in mente: Selvfølgelig skal vi favne fremtiden, men der skal også sikres en god balance.