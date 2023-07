Nordjyske mener: Tryghedsfadæse bør anerkendes

LEDER:Når man er ældre, bor alene og er bange for at falde er alt det, der kan skabe tryghed, kærkomment.

Derfor er en tryghedsalarm, som man har på sig hele tiden i form af et armbånd eller rundt om halsen en virkelig god løsning. Man giver simpelthen den ældre én bekymring mindre, når hun ikke skal gå og gruble over, hvor længe hun kunne komme til at ligge hjælpeløs, hvis hun falder.

Men hvis trygheden så viser sig at være falsk, er det rent faktisk værre, end hvis den slet ikke havde været der.

Netop det er tilsyneladende tilfældet for en 89-årig kvinde på Mors, som i starten af juni var så uheldig at falde i sit køkken og brække sit lårben. "Heldigvis" bar hun en tryghedsalarm i form af et armbånd fra virksomheden Tunstall, som Morsø Kommune har en aftale med.

Det skulle bare vise sig ikke at gøre den store forskel.

På trods af tre opkald til Tunstall fra kvinden, der endda trods store smerter er i stand til at forklare, at den er helt gal, går der over to timer, før der kommer hjælp fra den kommunale hjemmepleje i Morsø Kommune. Tid, hvor den 89-årige kvinde ligger hjælpeløs i sit køkken uden mulighed for at komme i kontakt med sin søn eller datter eller andre i hendes netværk, der kunne have stået hos hende.

Hvor fejlen ligger henne - om Tunstall har reageret hurtigt nok og til de rigtige, eller om fejlen ligger i kommunen - skal nu undersøges.

Det er selvfølgelig helt på sin plads, at forløbet nu bliver gransket til bunds. Det bakker familien til den 89-årige naturligvis op om.

Men bare ved at se på hændelsesforløbet bør det ikke være svært for nogen at konkludere her en måned senere, at det den 89-årige har oplevet i forbindelse med brug af tryghedsalarmen, absolut intet har med tryghed at gøre.

Det mindste, man som ansvarlig politiker kan gøre i denne situation, er at undskylde og erkende, at det ikke er godt nok. Dén beklagelse er fortsat ikke kommet fra politisk hold i Morsø Kommune, hvor det længste, udvalgsformand Henning Sørensen (V) kan strække sig til, er, at det da "er træls for en gammel dame".

Det er helt ærligt ikke den måde, man skaber tillid og tryghed til kommunen på.