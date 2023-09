Nordjyske mener: Tvang er sjældent vejen frem - og vi kan jo sagtens selv

Der er bestemt ikke noget galt med et politisk ønske om at skabe bedre vilkår i yderområderne - herunder Nordjylland.

Men vi har endnu til gode at se dokumentation for, at udflytning af statslige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner er den mest effektive måde til at skabe vækst i områderne udenfor de store byer.

Til gengæld er der ingen tvivl om, at det er både dyrt og risikabelt at udflytte - et projekt finansieret af vores fælles skattekroner.

Og i virkeligheden så kan vi faktisk sagtens selv. Ingen behøver tvinges til Thy, Vendsyssel eller Himmerland, for her er masser at byde på, hvis vi ellers dyrker det.

Det har man bevist i Hirtshals, som for nyligt havde den store fornøjelse at byde velkommen til de første af en række nye studerende, som kommer til at gøre byen til en universitetsby.

De nye indbyggere har en brændende interesse for havmiljø, bæredygtigt fiskeri og forskning, og de har alle valgt afslutte deres universitetsuddannelse og blive kandidater - i Hirtshals.

De er ikke blevet tvunget til at flytte - de kommer, fordi det faglige miljø omkring Nordsøen Forskerpark ikke er til at komme udenom. De kommer, fordi de gerne vil.

Hirtshals er et råt fiskersamfund med havet lige udenfor døren - men det er også meget mere end det. Havnen står overfor en stor udvidelse, grønne virksomheder og initiativer slår sig ned og planlægger stort, og nu er der altså også taget store skridt indenfor uddannelse og forskningen.

Det er skabt af en by, en kommune og et erhvervsliv med viljen til udvikling og med stærke lokale kræfter, der i fællesskab har opbygget rammerne for vækst.

Blomstringen i Hirtshals er et fremragende eksempel på, at Nordjylland har masser at byde på, og at potentialet er stort - også uden for Aalborg.

Det er et eksempel på en organisk udvikling, der er langt mere holdbar og bæredygtig, end den der ufrivilligt er trukket ned over hovedet.

Et eksempel til inspiration og efterfølgelse.