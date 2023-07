Nordjyske mener: Udsigten til en god handel kom til at skygge for den sunde fornuft

LEDER:50 millioner kroner.

Så meget har kunder, som har solgt varer hos det digitale auktionshus Lauritz.com anslået til gode i det, der siden tirsdag er et konkursbo. Kundernes udsigt til at få pengene er dårlig, for de helt almindelige kreditorer kommer langt nede ad listen, når det handler om at få penge igen i et konkursbo.

Det er et voldsomt stort beløb, og det hænger sammen med, at selvom problemerne i Laurtiz.com har været kendt i årevis, og at alle advarselslamper har blinket siden februar, stoppede Hr. og Fru Jensen ikke med at sælge deres sofa eller arvestykket fra Mormor på internetauktionshuset.

Når tilliden til Lauritz.com strakte sig langt ud over den sunde fornuft, handler det om, at ideen var så god, at det har været overraskende svært for kunderne at afskrive auktionshuset.

Mette og Bengt Sundstrøm, der er henholdsvis adm. direktør og bestyrelsesformand i Lauritz.com, så bare helt rigtigt, da de tilbage i forrige årtusind byggede en online auktionsplatform for brugt indbo og antikviteter. Enkelt og smukt faciliterede platformen simpelthen kontakt mellem private sælgere og købere, og tilsatte endda et element af spænding gennem de online, tidsbegrænsede auktioner.

Den gode handel og den nervepirrende salgsoplevelse kom simpelthen til at skygge for forbrugernes sunde fornuft og gjorde, at de hang på - og nu bliver en del af den bitre ende.

Men der er også en mere dyster forklaring, for i overlevelseskampen har Lauritz.com brugt ufine kneb.

Dels har auktionshuset på sin hjemmeside helt undladt at fortælle potentielle kunder, at man var midt i en økonomisk overlevelseskamp, og dels har Lauritz.com slet og ret forgrebet sig på kundernes penge. Som beskrevet i en tidligere leder, udvidede Lauritz løbende den tidsperiode, som sælger blev lovet at få sine penge udbetalt i. Man beholdt simpelthen, ganske uordentligt, sælgers penge, selvom køber havde indbetalt dem, i flere måneder længere end aftalt.

Om det er ulovligt er uklart, men ordentligt er det ikke.

Derfor er det svært at have nogen sympati til overs for folkene bag Lauritz.com. I stedet for innovative iværksættere får de nu helt som fortjent et eftermæle som dem, der bragte tusindvis af mennesker i en økonomisk kattepine.