Nordjyske mener: Uholdbart og alvorligt - hjertestarternes afgørende rolle udfordres af fejl

Det er en fuldstændig uholdbar situation, at en del af de mange hjertestartere, der er placeret rundt omkring, viser sig at være ubrugelige, når uheldet er ude, og hjertestarteren skal tages i brug.

Nordjyske har for nyligt beskrevet, hvordan Ronnie Seth Graadal som hjerteløber har oplevet, at hele to hjertestartere ikke fungerede, som de skulle, da han skulle udføre livreddende førstehjælp ved et hjertestop.

Første maskine manglede de stødpads, som sender strøm gennem hjertet og skal få det til at slå med regelmæssig rytme. Den anden maskine havde tekniske problemer.

- Det er selvfølgelig frustrerende. Maskinerne spiller så stor en rolle i genoplivningen, at det er en uholdbar situation: De skal virke, siger Ronnie Seth Graadal, der ud over at være frivillig hjerteløber også er ambulanceredder. Han har samtidig et firma, hvor han underviser i førstehjælp og løbende vedligehold af hjertestartere.

Hvordan den konkrete hændelse endte, kan Ronnie Seth Graadal ikke oplyse på grund af tavshedspligt. Ifølge Nordjyskes oplysninger endte hændelsen dog ikke godt.

Et omfattende studie af hjertestarterne fra 2022 viste, at 18,1 procent af alle hjertestartere var "ikke-funktionsduelige". Studiet er foretaget på Bornholm, men er repræsentativt for hele landet.

Derfor er Ronnie Seth Graadals oplevelse desværre ikke enestående.

Hvert eneste minut tæller, når et menneske falder om med hjertestop. Derfor er udbredelsen af de mange hjertestartere og hjerteløber-ordningen afgørende. Det kan betyde forskellen på liv og død.

Ansvaret for, at hjertestarterne virker, ligger hos den enkelte virksomhed og ejer. Det er deres ansvar selv at tjekke maskinen løbende eller betale for at få en serviceaftale. Men glemsomhed eller manglende bevidsthed om ansvaret kan desværre være årsag til, at maskinerne ikke bliver tjekket, som de skal.

Det ansvar bør man være bevidst - uanset om man er idrætsforening, virksomhed, grundejerforening eller privatperson. Arbejdet er ikke gjort ved blot at hænge en hjertestarter op på væggen. Man risikerer at hjerteløbere eller andre spilder afgørende tid på en maskine, som ikke virker.

Der må kunne findes en teknologisk løsning, som kan bidrage til vedligeholdelse af hjertestarterne. Printeren kan selv bestille toner, når den mangler farve, bilen kan gøre ejeren opmærksom på serviceaftaler, og robotstøvsugeren kan give direkte besked på telefonen, når der skal skiftes filter.

Vi lever i en tid, hvor vi ikke længere diskuterer om kunstig intelligens vil gøre nogle menneskers arbejde overflødigt - men nærmere hvornår det sker. Lignende løsninger må kunne udvikles til hjertestartere. Det ændrer dog ikke på de enkelte virksomheder og ejeres ansvar. Men teknologien må kunne hjælpe os, hvor menneskers ansvarsbevidsthed fejler.