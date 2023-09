Nordjyske mener: Urimelig kritik af unge efter affaldskaos

"De såkaldte frelste unge miljøforkæmpere kan ikke finde ud af at rydde op efter sig".

Sådan - og i mange andre variationer - lyder kritikken rettet mod de studerende, efter det traditionsrige morgenmadsarrangement på Honnørkajen i Aalborg, som afholdes i forbindelse med studiestart på Aalborg Universitet. Sidste fredag var omkring 4000 nye studerende samlet ved havnen.

Efterfølgende kunne Nordjyske fortælle, at der var blevet efterladt så meget skrald, at det tiltrak måger, som mæskede sig i skraldeposer med resterne fra arrangementet, som havde ligget der i dagevis.

Det er selvsagt ikke i orden, at vores byrum efterlades i den tilstand efter et arrangement. Men at lange ud efter de studerende er ikke fair.

Aalborg Universitet, som stod bag arrangementet, lægger sig fladt ned og erkender, at de ikke havde fået bestilt nok containere. Så selvom de studerende gjorde, hvad de kunne, var det nærmest umuligt for dem at rydde op efter arrangementet.

- Det er vi meget kede af, og næste år vil vi være mere opmærksomme på at få håndteret affaldssituationen bedre, så det ikke gentager sig, lød det fra campusdirektør Mogens Juul Møller i et skriftligt svar til Nordjyske.

I Nordjyskes artikel står det klart, at det er arrangørerne, der har ansvaret for, at der er containere nok - og det ansvar påtager universitetet sig da også. Men alligevel er det de unge, som står for skud i kommentarsporet til artiklen.

"Fremtidens genier", lyder det blandt andet sarkastisk.

Helt ærligt, hvad havde man forventet, at de studerende skulle gøre i den situation? Slæbe skraldet med sig videre til yderligere studiestartsarrangementer? Tage det med hjem? Eller forsøge at benytte de faciliteter, der trods alt var stillet til rådighed?

Kritikken efter studiestartsarrangementet er endnu et eksempel på, at enhver anledning til at rette skytset mod ungdommen udnyttes til fulde.

Tendensen er langt fra ny. Ungdommen har altid - eller i hvert fald gennem århundreder - været udskældt. Mere eller mindre berettiget. Og at de unge stadig står for skud i dag, er egentligt paradoksalt med tanke på, at generationen på en lang række parametre aldrig har klaret sig bedre.

Ikke nok med at kritikken er kedelig og forudsigelig, så er den også trættende og bidrager til at vedligeholde de mange fordomme, som unge møder. Herfra kan jeg kun opfordre til, at man næste gang orienterer sig ordentligt i kontekst og indhold, før man automatisk langer ud efter de yngre generationer.