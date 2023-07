Nordjyske mener: Uværdig behandling af Gravenshoved-elever

LEDER:De tidligere elever på Gravenshoved Kostskole bliver udsat for en urimelig belastning, når sagen om økonomisk erstatning trækker ud.

I efteråret 2021 stod flere af eleverne frem i Nordjyske og fortalte, hvordan de var blevet udsat for fysiske, psykiske og enkelte seksuelle overgreb på Gravenshoved Kostskole, som lukkede for over 30 år siden. Efterfølgende er sagen både blevet endevendt af politiet og en omfattende advokatundersøgelse.

I januar fik eleverne en uforbeholden undskyldning fra hele byrådet. Dermed påtog byrådet sig sin del af ansvaret for, at eleverne blev udsat for overgreb, mens de var i kommunens varetægt, og det lå derfor i kortene, at undskyldningen skulle følges op med en økonomisk godtgørelse. Elevernes advokater er klar til at stævne Aalborg Kommune med krav om en godtgørelse på 300.000 kroner til hver eneste elev, der har klaget over kostskolen.

Foruden den store advokatundersøgelse af forholdene på skolen, som tog mere end et år af udarbejde, var der dog brug for endnu en undersøgelse, som skulle belyse, hvordan eleverne kunne få erstatning.

Forventningen var, at afklaringen skulle lande hurtigst muligt - gerne indenfor måneder, lød det tilbage i februar fra børne- og ungerådmand Morten Thiessen (K). Også fra Kammeradvokaten, som blev hyret af kommunen til at undersøge erstatningsgrundlaget, var meldingen klar:

- Vi har sat fuld turbo på sagsbehandlingen, for dem, der er berettiget til en godtgørelse, skal selvfølgelig have det, lød det fra advokat Aleksander Lind fra Poul Schmith/Kammeradvokaten tilbage i marts.

Men månederne er gået, og nu vurderer de tidligere elevers advokater, at der kan gå flere år, før erstatningsspørgsmålene afgøres, da nogle af sagerne muligvis skal afgøres i retten.

- Det er et spørgsmål om, hvorvidt det tager lang tid eller rigtig lang tid.

Sådan lyder opsummeringen fra René Vinding Christensen, der er talsmand for en række af de tidligere elever på Gravenshoved Kostskole.

Som udenforstående er det vanskeligt at forstå, hvordan processen på den måde kan trækkes i langdrag. Kammeradvokaten har bedt de tidligere elever om at skaffe dokumentation, som kan underbygge deres fortællinger om overgrebene. Men det er vanskeligt, for de fleste af Aalborg Kommunes papirer fra dengang er væk. Udover hos kommunen kan der søges om indsigt i journalerne hos Rigsarkivet, men her er ventetiden op til halvandet år. Derudover er der ventetid i retssystemet.

De forhold gør, at sagen trækker ud.

Der er tale om mennesker, som i dag må leve med de traumer, de blev påført som børn og unge, mens de var i betroede voksnes varetægt. Dem har vi et særligt ansvar overfor, og de er ikke tjent med, at processen trækkes i langdrag.

Selvom der ikke nødvendigvis er nogen, der bevidst ønsker at forhale processen, så er det en uværdig behandling af mennesker, som systemet allerede har gjort fortræd. De fortjener afklaring hurtigst muligt - og hurtigere, end der er lagt op til.