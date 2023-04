Nordjyske mener: Hvem stopper med at fodre det bureaukratiske monster?

LEDER:Har du nogensinde hørt om en folkevalgt politiker, der efterspørger mere bureaukrati?

Formentlig ikke.

Kampen for afbureaukratisering har i årevis været et yndet politisk buzzword, og den nye regering løber trofast videre med faklen. Den vil, som det står direkte i regeringsgrundlaget, ”afskaffe al unødigt bureaukrati og kontrol” i den offentlige sektor.

Hvor lyder det smukt. Hvis det altså ikke var for hykleriet, der driver ned ad væggene.

For nyligt kunne Kristeligt Dagblad fortælle, at det statslige bureaukrati er vokset til historiske højder. Mens skiftende regeringer har prædiket, at blandt andet kommunerne skal spare på administrationen, er antallet af medarbejdere i statens egne styrelser på fem år vokset med 41 procent.

Det svarer til 10.400 ekstra ansatte.

For at sætte det i perspektiv svarer det til, at vi kunne tredoble antallet af medarbejdere i hjemmesygeplejen. Eller indføre minimumsnormeringer i landets børnehaver tre gange til.

Hvis regeringen vil gøre afbureaukratisering til en politisk mærkesag, kan den passende begynde i egen baghave. Her lønnes mange tusinde statslige embedsmænd, som skal have noget at give sig til og derfor producerer de uendelige mængder regler, detailkrav og andet bureaukrati, vi andre skal rette os efter.

Det kan ikke undre nogen, når blandt andre pædagoger, skolelærere, SOSU’er og sygeplejersker har mere travlt med at løbe spidsrod mellem statslige regler og dokumentationskrav end at bruge tid med borgerne.

Det er fordi, vi er blevet et administrationssamfund.

Og det bureaukratiske monster er ikke kun velfodret i staten. I det offentlige slog antallet af administrativt ansatte sidste år rekord, viser en ny opgørelse fra Dansk Erhverv.

Der er nu 94.000 ansatte i den offentlige sektor, som beskæftiger sig med administration. Cirka 10.000 flere end før coronakrisen - og tallet vokser fortsat. Alt imens der bliver færre og færre af den type offentligt ansatte, vi så desperat har brug for - de såkaldte varme hænder.

Det er rablende skævt.

Nu skal det ikke lyde, som om administrativt personale i staten eller det offentlige ikke yder et værdiskabende stykke arbejde. Det gør mange af dem ganske givet.

Men når vi skal finde milliarder af kroner til at finansiere fremtidens velfærd, forsvar og den grønne omstilling, må det efterhånden stå tydeligt for enhver, at vi er nødt til at kigge på den offentlige sektor - og statens styrelser.

Det kan ingen politiker være uenig i.