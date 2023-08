Nordjyske mener: Vi har aldrig skrevet under på denne kontrakt – og vi kommer aldrig til det

LEDER:Vi har hørt det gang på gang. Fra vores bankrådgiver til pensionsselskabet, forskere og økonomer.

Husk at spare nok op til pension, så du kan klare dig økonomisk, den dag du forlader arbejdsmarkedet. Folkepensionen kommer du ikke langt med, hvis der stadig skal være råd til rejser og andre fornøjelser, så det er med at sætte til side fra en tidlig alder og lade renters rente udøve sin magi.

Eller hvad?

Forvirringen er tilsyneladende total, for nu er vores bugnende pensionsformuer, som nærmer sig 5.000 milliarder kroner, pludselig også blevet et problem. Faktisk sparer vi alt for meget op, lyder nødråbet fra en tidligere topdirektør i pensionsbranchen, Henrik Ramlau-Hansen, der i dag forsker i området.

I en klumme i Berlingske advarer han mod, at alt for mange danskere får så velvoksne pensionsformuer, at de har råd til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, flere år før de når folkepensionsalderen.

- Konservativt sat vil omkring halvdelen af befolkningen få så stor opsparing, at de uden problemer vil kunne gøre det, skriver han.

Dermed vil der ikke være nok arbejdskraft til at holde hjulene i gang, hvilket undergraver den økonomi, der skal finansiere vores højt besungne velfærdssamfund.

Og så har vi balladen.

Henrik Ramlau-Hansens frygt for tidlig selvpensionering er ikke ubegrundet. Prognoserne siger, at den trend vil vokse kraftigt, for gider alle, der i dag er 25 år, arbejde til de fylder 75?

Næppe.

Godt nok siger landets statsminister, at vi kan glemme alt om at arbejde mindre, og førende økonomer taler om den uskrevne samfundskontrakt, der dikterer, at de, som kan, skal arbejde så længe, at de bidrager mere til velfærdsstaten, end de får igen.

Går vi tidligere på pension, fordi vi har råd til det, bryder vi den kontrakt.

På papiret giver det rigtig god mening. Hvis det ikke var for den væsentlige detalje, at papiret er opdigtet. Vi har aldrig indgået en sådan kontrakt.

Nogen synes at glemme, at velfærdssamfundet ikke er sat i verden for at styre vores frie vilje. Hvad du gør med din egen, frie opsparing, er din egen sag.

At skiftende regeringer har satset en stor del af finanspolitikken og den fremtidige finansiering af velfærdsstaten på, at vi arbejder længere, må siges at være et risikabelt gamble. I værste fald dumt.

For arbejdslivet er under opbrud. Permanent. Vi gider ikke længere leve for at arbejde, og vi veksler stigende velstand til færre arbejdstimer og mere fritid. Herunder frihed før den officielle pensionsalder.

Det kan naturligvis bekæmpes politisk ved at diskutere, om man skal nedsætte opsparingen til pension – som foreslået af Henrik Ramlau-Hansen. Klogere var det at kigge på, hvordan det bliver mere økonomisk attraktivt at blive ved med at arbejde.

Guleroden plejer at trumfe pisken.