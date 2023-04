Nordjyske mener: Vi har brug for mere – og ikke mindre – kritisk journalistik

LEDER:Fredag aften modtog tre journalister fra Nordjyske den såkaldte Maren-pris, der er den største journalistiske pris i Nordjylland.

Thomas Lee, Lone Beck og Dan Grønbech fik prisen for artikelserien om Gravenshoved Kostskole og podcasten ”De tabte børns paradis”. De fik den, fordi de udøvede den vigtigste opgave for en lokaljournalist: At gå kritisk til de lokale beslutningstagere.

Vores journalister har udført deres arbejde på vegne af over 100 nordjyder, der som børn blev sendt på Gravenshoved Kostskole i Sønderjylland, og som siden er stået frem her i Nordjyske og fortalt om både fysiske og psykiske overgreb fra pædagoger.

Det har været grufulde beretninger. Derfor gjorde Aalborg Kommune det moralsk rigtige, da den for nylig gav de tidligere elever en officiel undskyldning, og jurister undersøger nu, om der også skal udbetales million-erstatninger.

Sådan kan kritisk journalistik få positive konsekvenser for et lokalsamfund og dets borgere. De over 100 tidligere elever har ud over en undskyldning forhåbentlig også fået genoprettet lidt af deres retfærdighedssans. Deres pårørende har måske tilmed fået opklaret spørgsmål, som kan have fyldt og tæret i familier og på venskaber gennem årtier.

Det er tredje år i træk, at journalister fra Nordjyske vinder Maren-prisen, og det er langt fra tilfældigt. Det Nordjyske Mediehus har nemlig som sin vigtigste mission at styrke fællesskaberne i Nordjylland.

Det gør vi på mange måder. Vi fortæller historierne om de mange virksomheder, der klarer sig godt, og anviser nye veje til et bedre arbejdsliv. Vi hylder hverdagens helte, når de gør en forskel som skolelærere, falckreddere, læger, politifolk, frivillige og meget mere. Vi vækker især de yngre med radioprogrammet ”Morgenkøterne”, og vi følger regionens sportslige stoltheder i AaB og Aalborg Håndbold tættere end nogen andre. Vi stiller op som værter og ordstyrere ved politiske debatter og er til stede og sender direkte, når Nordjylland fester.

Men måske vigtigst af alt stiller vi de kritiske spørgsmål. Det har vi i den senere tid gjort i en række, profilerede sager ud over Gravenshoved. Vi har stillet dem til hestehandleren Andreas Helgstrand, der blev anklaget for urent trav af forretningspartnere. Til myndighederne og de nu sigtede ejere i forbindelse med dødsbranden i Thisted, som kostede 19-årige Juline livet. Til ledelsen i Musikkens Hus, der er i søgelyset for dårligt arbejdsmiljø. Til borgmester Thomas Kastrup-Larsen i Aalborg for al den rod i hans forvaltning, der førte til, at han i december reelt blev sat under administration af Økonomiudvalget. Til regionen for det skandaleramte byggeri af supersygehuset.

Mange bliver irriterede, når pressen stiller kritiske spørgsmål. En person, som er tæt på beslutningstagerne i Aalborg, skrev forleden til mig, at jeg skulle være klar over, at de vigtigste organer i byen nu lagde planer for, hvordan de skulle ”dæmme op for og håndtere” Nordjyske.

Det var nok ment som en advarsel. Sådan modtager vi det nu ikke. For det viser jo, at Nordjyske har indtaget lige nøjagtig den position, som et lokalt medie skal indtage for at have en eksistensberettigelse. Beslutningstagere må nemlig altid gerne overveje, om deres beslutninger og handlinger kan tåle et kritisk spørgsmål fra en journalist på Nordjyske. Som Berlingske skrev i en kommentar i fredags:

”Tillykke til Aalborg og hele Nordjylland med en ordentlig, vågen og kritisk lokal presse. Det er både borgere og politikere bedst tjent med.”