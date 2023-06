Nordjyske mener: Vi jubler over stjernerne, men der er stadig grund til at kritisere Michelin

LEDER:I dag kipper vi med flaget i Nordjylland og jubler sammen med Restaurant Tri i Agger og Villa Vest i Lønstrup, der mandag aften i finske Turku høstede de første Michelinstjerner nogensinde til Nordjylland.

Der er al mulig grund til at hylde de to toprestauranter, der på hver sin måde ærligt har fortjent hæderen fra den franske guide. Tri i Agger er inkarnationen på en bæredygtig, moderne restaurant. Den bliver drevet med en uhyre lille stab og uden eksterne investorer i et lille fiskerleje med 300 mennesker. Og alligevel valfarter folk til - med god grund. Og restauranten har kun et år på bagen. Det er imponerende.

Historien om Villa Vest er noget anderledes, men det der med bæredygtigheden går igen. Villaen er nemlig for en stor del selvforsynende på råvaresiden. Til gengæld har vi her at gøre med en restaurant, der gennem 14 år har leveret gastronomi i absolut topklasse. Det var på tide, at Michelin sendte en stjerne til Lønstrup.

Og dermed nærmer vi os årsagen til, at nok skal vi juble over stjernerne, men man må ikke midt i euforien glemme, at der også er grund til at kritisere Michelin, der - på godt og ondt - stadig spiller en kæmpe rolle som smagsdommer på den øverste restaurantscene. For det var ikke kun på tide, at stjernen kom til Lønstrup. Det var i den grad på tide, at guiden gjorde op med den udeladelsessynd, som det i årevis har været, at det er lykkedes inspektørerne at ignorere, at Nordjylland er den region i Danmark (måske bortset fra hovedstaden), hvor den gastronomiske udvikling de senere år har været stærkest.

Derfor sidder der i dag en håndfuld køkkenchefer spredt ud over regionen, som med en vis ret kan spørge sig selv: Hvorfor kommer Michelin først nu? Og hvorfor fik jeg ikke en stjerne?

Svaret er som altid, når det handler om Michelin, umuligt at give. Hvilke kriterier, der skal opfyldes for at nå stjernen, ved kun guiden selv. De sidste par år har der været en tendens til, at restauranter med fokus på bæredygtighed og lokale råvarer tilsyneladende er faldet i inspektørernes smag. Omvendt er der ikke mange toprestauranter i dag, der ikke forholder sig til netop disse emner. Men først og sidst handler det formentlig om, at det for Michelin er vigtigt at være eksklusiv. Det er formentlig grunden til, at franskmændene er noget nærige med de eftertragtede stjerner.

Nu kastede de endelig to til det nordjyske. For de ganske mange realistiske stjernekandidater i regionen, der blev forbigået denne gang, kan man kun håbe, at Tri og Villa Vest er den rambuk, der har slået døren op, så stjernerne fremover vil flyve til Nordjylland i endnu større grad.