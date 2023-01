Nordjyske mener: Vi kan alle havne i busgraven

LEDER:Hvis ingen nogensinde lavede fejl ville verden se aldeles anderledes ud.

Alle offentlige byggerier ville være klar til både tid og pris, ingen vil være for tykke eller for tynde, for alle ville spise grønt og efter kostrådene. De fleste fodboldkampe ville ende 0-0, for ingen knoldesparkere ville glemme markeringen, og alle børn vil få både børstet tænder og læst godnathistorie.

Listen over det fejlfrie samfunds lyksaligheder vil være uendelig, og den vil selvsagt også inkludere, at ingen nogensinde vil overse skilte og køre i en busgrav.

Men sådan er virkeligheden som bekendt ikke, for siden Adam spiste æblet har verdenshistorien været en fortælling fuld af fejl.

Vi kan - både i bogstavelig og overført betydning - alle havne i busgraven.

For mennesker begår fejl.

Jævnt tit endda.

Nogen begår selvfølgelig flere end andre, men egentlige fejlfrie er kun få.

En overraskende stor del af sidstnævnte holder gerne til på Facebook, hvor de glad og gerne fortæller om egen fejlfrihed, og samtidig har travlt med at dømme andre.

Et eksempel - blandt mange - er kommentarsporet til Nordjyskes artikel om den uheldige kvinde, der i december havnede i busgraven på Kastetvej i Aalborgs vestby.

- Stop det klynken og lær at køre bil eller få en cykel eller evt. et par briller for hvis at man kan overse alle de skilte og et stort hul i jorden ja så burde man ikke have lov at køre bil, lyder en af de mest likede kommentarer, og den opsummerer også ganske godt essensen af flertallet af de mange hundrede kommentarer: Ingen medlidenhed, det var helt og aldeles egen skyld, og det var en fejl, ingen af kommentarskribenterne nogensinde selv ville kunne begå.

At rose sig selv for altid at have taget velovervejede beslutninger, og altid taget den rigtige afkørsel i livets rundkørsel, har de selvfølgelig al ret til.

Forskning har påvist, at manglende anerkendelse i barndommen, kan få underlige konsekvenser senere hen, og det er muligvis årsagen. Får man ingen roser kan man blive nødt til at rose sig selv.

Men at håne andre for fejl er derimod en ret, der nok er givet i grundloven og flugter fint med Facebooks algoritmer, men ikke nødvendigvis behøver at blive brugt.

Intet menneske har nogensinde lært noget videre af at få at vide, at m/k er en idiot, der burde være gået til Louis Nielsen.

Heller intet samfund er blevet bedre af at gå benhårdt efter en nulfejlskultur.

For det er et mål, der er uopnåeligt.

Vi - eller i hvert fald flertallet af os - laver fejl jævnligt.

Nogen kører i busgraven, andre mister grebet om livets vejbane på andre og mere alvorlige måder.

Men de færreste gør det med vilje og ondt forsæt.

Det bør man huske på inden man går på Facebook og håner andre.