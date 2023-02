Nordjyske mener: Vi må ikke glemme hovedpersonerne i sagen om Aktiv Hverdag

LEDER:Det kan mærkes helt ind i hjertet, når Emma Ottesen tager os med tilbage til den dag på job, hvor hun febrilsk sad i sin bil og googlede, hvordan man udfører stomipleje. Minutter efter stod hun hos den ældre borger, der havde brug for hendes "ekspertise", og som naturligvis ikke i sin vildeste fantasi kunne forestille sig, at det var første gang, Emma Ottesen så en stomi.

Fortællingen føjer endnu et kapitel til afsløringerne om forholdene i et nordjysk, privat plejefirma, som Nordjyske i flere artikler har blotlagt i de seneste uger. Forhold, som i sidste ende først og fremmest går ud over nogle af de allersvageste og mest sårbare borgere.

Emma Ottesen var tilknyttet som ufaglært timelønnet hos Aktiv Hverdag, som har opgaven med at yde pleje og omsorg til 1000 borgere i Frederikshavn Kommune.

Efter sit ansættelsesforhold har hun sammen med otte andre tidligere ansatte og med hjælp fra FOA trukket Aktiv Hverdag i Arbejdsretten. Arbejdsmiljøet lader ifølge de ni kvinders fortællinger meget tilbage at ønske, og dertil har de ikke fået den løn og pension, som FOA giver dem ret i, at de har krav på.

Det drejer sig om store beløb, og derudover døjer de tidligere ansatte med eftervirkningerne af et dårligt arbejdsmiljø med urimelige krav. Blandt andet krav om at udføre arbejde, man ikke var oplært i, som Emma Ottesen var udsat for.

Den underliggende udfordring for Aktiv Hverdag og hele plejesektoren er, at der mangler uddannet personale. Både private virksomheder og kommunerne mangler SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter til ledige job. Samtidig er man fanget af, at arbejdsopgaverne jo skal udføres, selvom de faglærte hænder ikke er der.

Grunden til, at det hos Aktiv Hverdag ser ud til at være kørt helt af sporet, er formentlig, at ledelsen i virksomheden har forsøgt at skjule, hvor mange ufaglærte det var nødvendigt at trække ind. Det har man gjort ved ikke at indgå kontrakt med dem og blot have dem inde som timelønnede.

Det er naturligvis træls for de ansatte, men værre for borgerne. For de løst tilknyttede timelønnede har dermed ikke "blot" være ufaglærte, de har heller ikke fået oplæring.

Netop mens Emma Ottesen var løst tilknyttet og gentagne gange spurgte, om hun ikke kunne få en kontrakt, havde socialudvalget i Frederikshavn øjnene rettet mod Aktiv Hverdags brug af ufaglært arbejdskraft.

Utilsigtet endte de krav, som Frederikshavn Kommune havde stillet til Aktiv Hverdag om at ansætte faglært arbejdskraft, tilsyneladende med at ramme de plejekrævende borgere.

Den onde cirkel er sluttet.

Der tegner sig et tydeligt billede af, at der ingen vindere er i sagen. Løsningen på, hvordan kommunerne sikrer de ældre kompetent hjælp og pleje, kan man ikke google sig til.