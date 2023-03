Nordjyske mener: Vi skal lytte til Glenn, som gav fanden i gode karriereråd

LEDER:Har du nogensinde hørt udsagn a la: Han er da alt for klog til at blive tømrer - eller: Med det snit skal hun da ikke bare blive folkeskolelærer?

Du har måske endda selv tænkt eller sagt det om et af dine børn, naboens søn eller din brors datter.

Sandsynligheden er stor.

For som beskrevet i historien om 18-årige Glenn Thorborg fra Brønderslev ligger der en udpræget og ofte udtalt forventning om, at børn og unge skal "bruge deres karakterer", når de vælger uddannelse.

Altså: Har man opnået et højt snit, skal man også gå efter en uddannelse, som det kræver gode karakterer at komme ind på. Ellers er det spild af gode evner og muligheder.

Glenn Thorborg oplevede det allerede i folkeskolen. Lærerne spottede, at der sad et godt hoved på den unge mand. Han fik masser af 12-taller på sit karakterblad.

Og derfor frarådede lærerne ifølge Glenn selv, at han skulle forfølge sin store drøm om at blive lastbilchauffør. For sådan et klogt hoved skulle da ikke gå til spilde, husker han kommentarerne.

Åh, ja. Det er til at få ondt i maven, når velmenende voksne mennesker giver sig i kast med karriererådgivning af den karakter.

Når det oven i købet er folkeskolelærere, der skal være med til at danne unge mennesker til at træffe ansvarlige valg ud fra, hvad de har af drømme og vil med deres liv, så knækker filmen.

For nok er det velment. Men rådet bygger på en forkert præmis. Og en stærkt forenklet livsanskuelse.

En god skolegang med fine karakterer er en mulighed for at vælge blandt flere uddannelser og erhverv. Men det er ikke en forpligtelse. Og da slet ikke et spild, hvis man ikke udnytter sine karakterer fuldt ud.

Livet handler ikke om at blive det, man kan, men at gå efter det man vil - det, der giver mening og indhold i tilværelsen.

Det er den rigtige og livsduelige tilgang til det at udnytte sit potentiale.

Det er netop der, vi skal tie med vores gode råd og tanker om at spilde sit potentiale og i stedet interessere os for og spørge ind til børnenes og de unge menneskers drømme for deres liv og jobvej.

Og i øvrigt knuse det snobberi, der hurtigt gør det finere at være læge end lastbilchauffør.

Glenn gav fanden i den elendige karriererådgivning og fulgte sin egen vej. Heldigvis.

- Det skulle de sgu ikke bestemme. Jeg var fuldstændig ligeglad. Jeg vidste, det var den vej, jeg ville.

Det er et modent menneske med integritet, der taler.

Fremfor at have spildt sine evner, står Glenn Thorborg som et forbillede, en inspiration for andre til at vælge den rigtige vej for netop dem - og ikke lade sig presse af hule forventninger, forkvaklede normer og usundt snobberi - pakket ind i smil og de bedste intentioner.

God tur bag rattet, Glenn.