Nordjyske mener: Vil rådmanden i Aalborg følge loven?

I en artikelserie har Nordjyske ved hjælp af aktindsigt dokumenteret, at rådmand Nuuradiin Hussein (S) har blandet sig i behandlingen af en konkret børnesag i sin forvaltning. Han krævede en sagsbehandler fjernet fra sagen.

Da forvaltningschefen og medarbejdere gjorde indsigelser, lød svaret:

- Vi skal eksekvere rådgiverskifte hellere i går end i dag! Det skal vi ikke have rundkredspædagogik over.

Og så blev sagsbehandleren skiftet ud.

Ifølge landets fremmeste eksperter inden for forvaltningsret og socialrådgivernes egen forening brød rådmanden loven ved at blande sig.

Aalborg Kommunes økonomiudvalg – hvori Nuuradiin Hussein også sidder – besluttede derfor i mandags at lade kommunens jurister undersøge sagen. I samme forbindelse vedtog økonomiudvalget en ”principbeslutning” om, at rådmændene ikke skal blande sig i den konkrete sagsbehandling. Det er forvaltningens ansvar og ikke politikernes.

Principbeslutningen kan synes overflødig, eftersom den blot bekræfter en forvaltningspraksis, der har været gældende i Danmark gennem flere årtier. Men den har åbenbart været nødvendig for at trænge igennem med et budskab om, at Aalborg Kommune overholder loven.

Spørgsmålet er så, om budskabet er nået igennem til Nuuradiin Hussein?

Tvivlen melder sig, når rådmanden fredag i et opslag på Facebook – altså efter økonomiudvalgets principbeslutning – retter en kritik mod Nordjyske for at drive et ”hetz” mod ”byens respekterede personer”, ham selv inklusive.

- Der er ingen grænse for, hvad Nordjyske tillader sig – at anklage, manipulere og kører kampagne, skriver han uden at nævne konkrete fejl i Nordjyskes dækning af hans indblanding i børnesagen.

Rådmanden roste derimod et debatindlæg fra Aalborg-advokaten Rasmus Haugaard, som Nordjyske omtalte forleden, og som indtager det standpunkt, at rådmanden ikke har brudt loven. Et standpunkt, som Rasmus Haugaard indtil videre står alene med inden for den juridiske og forvaltningsmæssige verden.

Det er menneskeligt forståeligt, at Nuurediin Hussein er glad for opbakningen fra advokaten, og inden Økonomiudvalgets møde mandag delte han debatindlægget rundt til de øvrige medlemmer. Men det tjener udvalget til ære, at det ikke tillagde debatindlægget nogen særlig vægt og altså konkluderede, at kommunens rådmænd skal overlade sagsbehandlingen til forvaltningen.

Nu står Aalborg så i en situation, hvor en af dens rådmænd til trods for principbeslutningen fortsat på de sociale medier lovpriser det synspunkt, at en rådmand gerne må blande sig i en konkret sagsbehandling. Derfor er vi nødt til at stille spørgsmålet:

Agter Nuuradiin Hussein at følge principbeslutningen og holde sig ude af den konkrete sagsbehandling?

Måske ikke mindst hans medarbejdere i Job- og Velfærdsforvaltningen vil gerne kende svaret på det spørgsmål.