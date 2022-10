Nu bliver der hældt husholdningssprit på inflationen. Gæt selv, hvor galt det kan gå

LEDER:Hvad gør man, når inflationen er ude af kontrol, virksomheder lukker på stribe, og almindelige borgere må gå fra hus og hjem, fordi de ikke længere kan betale de galopperende elregninger?

Man giver massive, ufinansierede skattelettelser og fjerner loftet for bankchefers lønninger.

I hvert fald hvis man hedder Liz Truss og er premierminister i Storbritannien, der i sidste uge pludselig stod på kanten af en finansiel nedsmeltning.

Den nye premierminister chokerede de fleste med sin megaplan af ufinansierede skattelettelser og subsidier for i alt 1400 milliarder kroner. Enhver med nogenlunde forstand på økonomi siger, at planen, der ifølge Liz Truss skal få britisk økonomi til at vokse, går stik imod al sund fornuft.

Den vil skubbe faretruende til Storbritanniens i forvejen høje statsunderskud og gæld og få inflationen til at stige yderligere, lyder advarslen. En advarsel, som investorerne ser ud til at dele.

Pundet dykkede i sidste uge til den laveste kurs over for dollaren nogensinde, og panikslagne investorer, der pludselig solgte ud af deres britiske statsobligationer, sendte renterne på himmelflugt.

Onsdag var situationen så grel, at den britiske centralbank måtte træde til med akut nødhjælp for at forhindre flere store pensionskasser i at krakke. Imens begyndte bankerne at trække lånetilbud til boligkøbere tilbage kun få timer efter at have udstedt dem.

Og i London bredte snakken sig om en valutakrise, der fik Storbritannien til mere at ligne et udviklingsland end verdens sjettestørste økonomi.

Alt sammen inden for bare én uge.

Nu har Liz Truss og hendes finansminister, Kwasi Kwarteng, trukket i land, hvad angår topskatten. Men de holder fast i at give skattelettelser for milliarder – til skræk og advarsel for økonomerne.

At Storbritannien er havnet i økonomisk kaos er et vidnesbyrd om, hvor varsomt politikerne i disse tider skal træde i bekæmpelsen af inflationen. Nok kan det synes fristende med finanspolitiske lempelser, som for eksempel store skattelettelser, men sandheden er, at det er dybt uansvarligt.

Eller mindblowingly stupid, som en seniorøkonom er citeret for.

Det er kun med til at forværre inflationen, når der hældes flere penge i økonomien. Den eneste kur mod sygdommen er, at vi får taget farten ud af økonomien og forbruget. Det vil desværre lukke virksomheder, koste jobs og velstand. Forhåbentligt kun midlertidigt.

Men det skal gøre ondt for at blive bedre.

Desto mere alarmerende er det, at politikere på tværs af kontinentet lige nu står i kø for at åbne statskassen for at afskærme forbrugere og virksomheder fra de værste konsekvenser af inflationskrisen.

For eksempel i Tyskland, hvor regeringen har præsenteret en hjælpepakke til 200 milliarder euro – svarende til seks procent af landets samlede BNP. Den plan vil givetvis danne præcedens for inflationshjælp i flere andre lande – også lande, der ligesom Tyskland ikke har nogenlunde styr på de offentlige finanser.

Speederen er trykket helt i bund og dermed også risikoen for, at ondt bliver langt værre. At inflationen, som nu er kravlet over 10 procent, bare vil bide sig hårdere fast og stige endnu mere, fordi politikerne – også de snart valgkampsramte herhjemme – går for langt i hjælpen til borgerne.

Vi står på tærsklen til noget, der kan blive rigtig grimt. Mon vi indser det, før det er for sent?