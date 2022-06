Nu tager de opgøret med Socialdemokratiets ”Komiske Ali” – eller gør de?

LEDER:I denne uge måtte Storbritannien opgive at sende et fly med syv asylansøgere til Rwanda.

Alle var gået ombord. Men få minutter før afgang satte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol foden ned, for briterne havde ikke kunnet stille garantier for, at asylansøgerne kunne få en fair og hurtig asylbehandling i Rwanda.

Det lyder som en sober analyse fra domstolens side. Rwanda er notorisk berygtet for at se stort på menneskerettigheder, og nok er det et forståeligt politisk mål at ville begrænse antallet af asylansøgere, men det kan gøres på bedre måder end ved at gå i seng med djævlen.

På trods af den nye afgørelse holder briterne fast i sine planer om et asylhotel i det afrikanske land. Det samme gør den danske regering. Med de helt samme misforståede begrundelser.

Det kringlede argument bag Rwanda-planen er dette: Ved at skræmme asylansøgere med et ophold i Rwanda, vil færre mennesker fra Afrika turde tage turen til Europa. Som en sidegevinst forpurrer vi menneskesmugleres lukrative, men dødsensfarlige forretning. Ergo er det en human løsning at skræmme asylansøgere fra vid og sans.

Argumentet holder ikke. Intet tyder på, at de britiske og danske planer i Rwanda vil få nogen som helst indflydelse på desperate menneskers flugt mod et bedre liv i Europa. De flygter nemlig fra et værre alternativ end Rwanda.

Derfor er der alene tale om symbolpolitik. En politik, der ikke forandrer noget og ikke adresserer roden til problemerne, nemlig de elendige levevilkår i de lande hvorfra alt for mange flygter. De ting kan kun løses i samarbejde med vores partnere i EU og FN.

Ja, Danmark risikerer reelt en øget strøm af asylansøgere, hvis vi gennemfører Rwanda-planen, for EU vil formentlig reagere ved at smide os ud af det såkaldte Dublin-samarbejde, og sker det, kan vi ikke længere returnere asylansøgere, der har fået afslag i et andet EU-land.

Alt dette ved regeringen godt. Det samme gør den borgerlige opposition. Men de holder krampagtigt fast i planen, for de tør ikke møde vælgerne uden.

Udlændingepolitik fastlåser stadig de fleste partier i en angstpræget skruestik, selv om der er mange tegn på, at vælgerne ikke længere er til fals for symbolsk bragesnak, men ønsker konkrete løsninger på problemerne med menneskesmuglere og folkevandringer.

De Radikale har dog sagt fra. For nylig meddelte partileder Sofie Carsten-Nielsen, at støtten til S-regeringen ryger, hvis Rwanda-planen gennemføres. Den garanti gentages nu af den radikale udlændingeordfører Zenia Stampe, der på Facebook slår fast, at end ikke udsigten til ministerbiler vil få dem til at tilgive socialdemokraterne. Hun skriver:

- Derfor er der noget komiske Ali over udlændingeminister Kaare Dybvad, når han i dag fortsætter snakken om Rwanda-planen. Det kommer ikke til at ske. Vi står fast. Planen er død.

Nu har vi før set De Radikale true regeringen med at trække støtten, og hver eneste gang har det været teatertorden. Socialdemokratiet synes da også denne gang at tænke, at der skal være plads til lidt larm fra børneværelset.

Men meldingen fra Zenia Stampe er klar og entydig – og den er først og fremmest rigtig. Rwanda-planen er på alle måder den forkerte løsning. Nu må De Radikale holdes op på deres løfte om at aflive enten den eller regeringen.