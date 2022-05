Nyt diskotek i nattelivsørken: Tillykke til de unge på Mors

Tillykke.

Først og fremmest til de unge på Mors. I den forgangne uge kom det nemlig frem, at der er et nyt diskotek på vej til Nykøbing. Og ikke kun et diskotek. Faktisk vil det nye diskotek med navnet "Zebra Bar" være den eneste natklub på øen og dermed give de unge mennesker en mulighed for at komme ud at feste lokalt efter flere års tørke på den front. Godt nok har der været og er andre bodegatilbud på Mors, men de er ikke ligefrem målrettet det unge klientel, sådan som den nye bar vil være det.

De unge glæder sig. Naturligvis. Som Astrid Timmers fra 3. G på Morsø Gymnasium formulerede det, da Nordjyske var forbi for at vejre stemningen i forhold til nyheden:

- Jeg vil sige, at vi er kede af, at der ikke har været sådan et sted noget før, hvor man kunne mødes med vennerne.

Og ganske rigtigt. Med det nye nattelivstilbud bliver det muligt at feste og have det sjovt med vennerne - og så slipper de unge - og deres forældre - for en masse besvær, som har fulgt med, når en bytur har kaldt de seneste år.

Som regel er turen nemlig gået til enten Skive eller Thisted, og det er altså både besværligt og en kilde til bekymring. Besværligt fordi transport både ud og hjem skal planlægges og eksekveres. Bekymrende fordi 30 km lange bilture midt nat i forlængelse af en bytur med lidt uheld kan ende med en beruset chauffør bag rattet eller et lift i og med det forkerte selskab.

Men lykønskningen gælder også Nykøbing og Mors.

Et attraktivt sted at bo og slå sig ned handler ikke kun om børnepasning, skolegang, handelsliv, fritidsaktiviteter og kulturtilbud, ældreomsorg og en skøn natur. Det handler også om, at det skal være fedt at være ung - og selv om tindingerne er grånet, kan de fleste af os godt huske, at nattens byliv/byens natteliv i nogle år var særdeles afgørende for velbefindet og en del af dannelsen. Om man vil det eller ej.

Og mon ikke minderne på den front kan spille med ind, når familien en gang skal landes? Et gæt vil være at husker man sin ungdom som kedsommelig og uden tilbud på festfronten, så er man måske ikke helt så villig til at vende tilbage med kone/mand og børn, som hvis det var en sjov og skøn tid i gode venners festlige lag?

Udover et tillykke til de unge og lokalsamfundet skal der også lyde et held og lykke. De seneste 10-15 år har vist, at diskoteksdrift på købstadsniveau ikke er den letteste sag i verden. Så det gælder med natklubber som med al anden handel: Der skal opbakning til, ellers går det ikke i længden. Så kære unge; grib muligheden.