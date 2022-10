Pas på mørkets fyrster: Du bliver spinnet igen og igen

LEDER:Venstres folketingskandidat og byrådsmedlem i Aalborg, Maja Torp, har lovet, at hun ”altid” går uden for døren, når byrådet behandler en sag, hvor hendes kæreste, en lokal entreprenør, er involveret. Der må nemlig ikke være ”den mindste tvivl” om hendes habilitet.

Ikke desto mindre deltog Maja Torp i juni i førstebehandlingen af lokalplanen for et byggeprojekt, som hendes kæreste er involveret i. Hun var med til at godkende, at lokalplanen var så færdig, at den kunne sendes i høring.

Maja Torp levede med andre ord ikke op til sit løfte om ”altid” at gå uden for døren i en sag, der kan skabe tvivl om hendes habilitet. Og det kan denne sag naturligvis. Der står millioner af kroner på spil for kæresten.

I et halvt døgns tid, fra Nordjyske torsdag aften offentliggjorde afsløringen af Maja Torp, til hun fredag eftermiddag erkendte sin brøde, skete der noget interessant.

På Facebook gik Maja Torp i frontalangreb på Nordjyske. Hun skrev, at det var en ”misvisende” artikel og et ”personangreb”. Hun påstod, at lokalplanen aldrig havde været til godkendelse i byrådet, og hun forlangte et dementi.

I min egen in-boks lå der tidligt fredag morgen en mail fra Maja Torp-lejren med samme krav om et dementi, for vi havde "ødelagt en politisk karriere". Der var en trussel om retslige efterspil, hvis Nordjyske ikke bøjede sig.

Det gjorde vi naturligvis ikke. Historien var korrekt fra ende til anden. Hvilket Maja Torp da også erkendte, da hun ikke længere havde andet valg. Fredag eftermiddag slog Juridisk Kontor i Aalborg Kommune nemlig fast med syvtømmersøm, at hun var klokkeklar inhabil under byrådets behandling af lokalplanen og burde have forladt byrådssalen. Nu overvejer kommunen, om byrådets behandling må gå om.

På den måde stødte vi her i Nordjylland for første gang i denne valgkamp sammen med en politisk spinmaskine. Hvor spinnet endda kom ud af kontrol og blev til intimidering. Det bliver med garanti ikke sidste gang. Kampen om, hvad der er sandt og falsk, er et vilkår i dansk politik. Ikke mindst under en valgkamp, hvor politikere og partier har sat alt på spil.

Her er et andet og mere uskyldigt, men stadig vigtigt eksempel:

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) hævder, at regeringen i de seneste tre år har skabt 10.000 nye arbejdspladser på sygehusene. Som Berlingske skriver lørdag, er det kun delvist sandt. For en meget stor andel af de ekstra hænder er administrativt personale og medarbejdere, der midlertidigt var ansat som podere og vaccinatorer under corona-epidemien. Og antallet af sygeplejersker er decideret faldet.

Faggrupperne i sundhedsvæsenet beskylder nu med rette ministeren for at give et forvrænget - eller spinnet - virkelighedsbillede.

Akkurat som når statsminister Mette Frederiksen (S) fortæller os, at vi står over for et ”tryghedsvalg”. Hvilket skal oversættes til, at hun kan levere trygheden, hvis vi leverer stemmerne. Hun er den rolige hånd på rattet.

Men hvor var den rolige og trygge ledelse i november 2020, da regeringen i al hast nedlagde minkerhvervet, lukkede syv nordjyske kommuner ned og undervejs brød grundloven? Her blev der tværtimod handlet i panik, og regeringen udråbte på skammeligste vis Nordjylland til et potentielt nyt Wuhan. Et falsk skræmmebillede uden sidestykke i dansk politik.

Også statsministeren er leveringsdygtig i spin, og det politiske spin stiller krav til dig og mig som vælgere. Ligesom det stiller krav til medier som Nordjyske. Vi er alle nødt til at være på tæerne og sundt skeptiske over for valgkampsramte politikere og deres rådgivere, spindoktorer, mørkets fyrster, eller hvad de nu bliver kaldt.

De vil styre, hvad der er ret og vrang, men det må vi ikke bare overlade til dem. Vi skal altid insistere på fakta.