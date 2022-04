Pas på naturen og den danske sommer-arv: Selvfølgelig skal rigmænd ikke have lov til at hegne Gl. Skagen ind

LEDER:Selvfølgelig er der rart med lidt privatliv, selvfølgelig kan det være fristende at lave en dejlig læ-fuld gårdhave i hjertet af en af landets mest attraktive sommer-byer. Med et højt hegn slipper man for nysgerrige blikke fra de mange mennesker, der hvert år besøger Gl. Skagen.

At det åbenlyst ikke var i overensstemmelse med lokalplanen var ikke noget, der bekymrede den københavnske vinkonge - eller hans bygherre - da de gik i gang med at bygget et nyt sommerhus i Gl. Skagen.

I første omgang var der da heller ikke grund til bekymring - da naboer klagede til forvaltningen lød svaret, at det havde embedsværket ikke tid til at se på.

Det kom de så heldigvis til - efter omtale i Nordjyske, og senere klar besked fra lokalpolitikere fik forvaltningen tid til at se på sagen, der i øvrigt ikke var videre kompliceret. Både hegnet og fundamentet er klart i strid med lokalplanen, og i henhold til dansk lov er der således kun en løsning: Hegnet skal væk.

Selvfølgelig. For et sted som Gl. Skagen er ikke kun for dem, der har råd til sommerhus og gårdhave på en fashionabel adresse. Det er en del af vores fælles fortælling om vores danske sommer, fælles kulturarv og et sted, der ikke skal hegnes ind. Det er et sted for alle - også selv om pengene kun rækker til en is ved solnedgangskiosken.

Forhåbentlig har forvaltningen tid til at følge op på, at det også sker.

Bedre tid havde forvaltningen heldigvis et par år før, da en anden meget rig sommerhusejer var blevet træt af en klit. Her endte det med en retssag, hvor sommerhusejeren blev dømt til at betale for en reetablering af klitten.

Begge sager er fra Skagen, og er ekstra spektakulære fordi alle kender Skagen, og fordi sommerhusejerne i Skagen gennemsnitligt tilhører det befolkningssegment, der ikke bekymrer sig om, at pastaprisen er steget i Netto. I sig selv er det også historien om, at der findes nogen, der er så velhavende, at de ikke mener, at loven gælder for dem.

Men enestående er sagerne fra Skagen desværre ikke. Overalt i landet findes der lignende sager, og i Jammerbugt Kommune er der bestemt ikke langt mellem klagesagerne.

Årsagerne er flere - mange sommerhuse er bygget i en tid, hvor der ikke var hverken råd eller brug for samme luksus, og derfor vil ejerne gerne udvide. Nordjyske kan i denne uge fortælle om endnu en sag fra Skagen, hvor en sommerhus ejer gerne vil rive det gamle hus på 62 kvadratmeter ned, og i stedet bygge et på 260 kvadratmeter.

Andre handler om ønsket om bedre udsigt, mindre udsigt til naboerne og mange handler om bygherrer, der gerne vil bygge stort for at kunne hente den store lejeindtægt.

For den enkelte kan det synes nok så retfærdigt, men for helheden er det ikke altid tilfældet. Selvfølgelig skal lokalplanerne overholdes, og lige så selvfølgelig skal politikerne have modet til at sige nej til nye og store projekter, der på kort sigt giver flere turister og dermed en økonomisk gevinst, men på lang sigt risikerer at gøre det stik modsatte.

For når de danske kyster er så attraktive for især tyskere - som omtalt i Nordjyske onsdag er nærmest alt udlejet her i påsken - skyldes det hverken vejr eller lave priser.

Det skyldes altovervejende vores natur, og vores - relativt - uspolerede kystbyer, og passer vi ikke på det, gider ingen komme. At gå rundt i en by, hvor alt er hegnet ind, er ikke videre spændende.