Regeringen har lovet det tre gange - hvornår sker der noget?

LEDER:I over et år har Nordjyske dækket den skæve fordeling af statslige kulturmidler. Nordjylland får relativt lidt. Hovedstadsområdet får relativt meget.

Et eksempel: I 2019 fik Kunsten i Aalborg 2,5 mio. kroner i driftsstøtte fra staten. Samme år fik Arken i Ishøj i omegnen af 31 mio. kroner fra staten. To museer, der minder om hinanden i størrelse og indhold. To meget forskellige tal. Total uretfærdighed.

Der er aldrig nogen, der er lykkedes med at ændre på den skæve fordeling. Der er ikke mange stemmer i kulturpolitik.

Men hvordan er det så gået efter tre år med en socialdemokratisk regering, der gik til valg på at skabe et Danmark i balance? Dem kunne man da regne med, ikke sandt? Det er jo i det store puslespil ganske små beløb, det her drejer sig om.

Hele tre gange har ministre over for Nordjyske erklæret, at der denne gang skal laves ændringer. Først den ene kulturminister, så den anden, og selv statsministeren har kommenteret på den uretfærdige fordeling.

Vi er tre år inde i den siddende regerings valgperiode. Det er over et år efter Nordjyskes første artikel og første interview med den daværende kulturminister om sagen. Der har været masser af muligheder for at ændre på den åbenlyst uretfærdige og skæve fordeling. Det ville være til så stor gavn for det Danmark, som regeringen vil have i balance - men intet er sket.

Nordjyske borgmestre og lokalpolitikere råber op nu. Erhvervslivet råber op. Kulturlivet ikke bare råber op, men gisper efter vejret.

- Det handler jo om, om vi overhovedet kan passe på værkerne, sagde Lisette Vind Ebbesen, direktør for Skagens Kunstmuseer, til Nordjyske sidste år.

Hvad skal der til for, at regeringen - hvad end det bliver den nuværende eller den kommende - reelt rykker noget for kulturlivet udenfor hovedstaden?

Det er svært at få øje på, hvad der står i vejen. Det er svært at få øje på, hvad der er at tabe. Det er til gengæld rigtig nemt at få øje på, hvad konsekvenserne er, hvis det fortsætter sådan her.

Konsekvensen er ikke kun, at nordjyderne vil blive frarøvet muligheden for at opleve et så rigt kulturliv som muligt. Det er heller ikke den eneste konsekvens, at kulturaktører går glip af uvurderlig hjælp til drift, udvikling og vedligehold.

Hvis vi ender der, hvor museerne ikke længere kan passe på værkerne, så er det hele Danmark, der taber. Ja, tillad mig at blive lidt højstemt - det er menneskeheden, der taber.

Hvis Mette Frederiksens regering ikke når at gøre noget, så er spørgsmålet, hvornår vi så kan forvente et dansk kulturliv i balance. Der kan ikke laves flere bortforklaringer eller indtrængende løfter. Den skæve kulturstøtte kræver handling - nu.