Richard Møller Nielsen tog i den grad fejl

LEDER:Her er et citat fra en anden tid:

- Jeg har ikke selv trænet noget kvindehold, men det er da bedre, at de beskæftiger sig med sport, end at de hænger på gadehjørnerne, sagde Richard Møller Nielsen for godt 30 år siden, og den daværende landstræner stod ikke alene med den holdning.

Livet er - som daværende FCK-direktør Flemming Østergaard sagde det år senere - simpelthen for kort til kvindefodbold.

Stationær er verden heldigvis ikke, og søndag aften var Wembley fyldt til absolut sidste plads. Bare for få år siden blev det anset som urealistisk, at kvinder skulle være værdige til at spille på det ikoniske nationalstadion - de måtte tage til takke med langt mindre stadions.

Men tiden er åbenlyst en anden nu - billetterne blev nærmest revet væk, og 87.191 så England vinde en noget heldig sejr over Tyskland.

Aldrig før har der været så mange tilskuere til en europæisk slutrundekamp - heller ikke til mændenes EM - og hele vejen gennem dette Euro 2022 har niveauet været højt. I England blev triumfen fejret præcis som det, den er: Den største engelske fodboldpræstation siden VM i 1966. Endelig kom fodbolden hjem, endelig var der grund til at synge med på den efterhånden legendariske slagsang Coming Home.

I forhold til sidst, der var en EM-finale på Wembley, var der en stor og glædelig forskel.

For da de engelske mænd tabte til Italien i 2021, var det i høj grad en sørgelig affære. Optakten til kampen endte i voldeligt kaos, da flere tusinde billetløse unge mænd tiltvang sig adgang. Og efter kampen flød nettet over med racistiske kommentarer, fordi tre sorte engelske spillere brændte i straffesparkskonkurrencen.

Hverken vold eller racisme var der noget af i år. Euro 2022 viste, at fodbold er bedst, når det bæres af glæde og begejstring - både på banen og på tribunerne.

Den fysiske forskel på kønnene gør det til et andet spil, end når mænd spiller. Men underholdningsværdien er ikke anderledes. EM-finalen var i hvert fald betydeligt sjovere at se, end at overvære AaB spille 0-0 mod Horsens.

Euro 2022 blev vundet af England, men var først og fremmest en sejr for kvindefodbolden.

- Jeres succes rækker længere end trofæet, som I helt fortjent har vundet. I har sat et eksempel, der vil være en inspiration for piger og kvinder i dag og for fremtidige generationer. Det er mit håb, at I vil være lige så stolte af jeres indflydelse på jeres sport, som I er af resultatet, lød hyldesten fra dronning Elizabeth.

For Danmark blev det ikke nogen stor slutrunde, og vi risikerer at miste vores position som et af de bedste hold i Europa. Skal vi matche de store nationer, skal der en målrettet indsats til fra DBU, og de store klubber skal turde satse mere helhjertet på kvinderne.

For de bliver - heldigvis - en stor del af fremtidens fodbold.