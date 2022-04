Selvfølgelig skal man huske at sige tak - også på bagkant

LEDER: I lidt under to år - fra begyndelsen af 2020 til for ganske få måneder siden - stod den absolut øverst på dagsordenen og påvirkede alt, både hvad angik stort og småt: Hvornår man kunne handle og om man kunne komme på arbejde, men også som kilde til en ægte bekymring for ens liv og helbred. Coronakrisen, som det naturligvis handler om, bed hårdt, og den havde fat i stort set alle aspekter af tilværelsen.

Mens nogle af os kunne vise samfundssind på den lidt magelige måde ved at blive inden for coronaboblen og ellers passe arbejdet fra spisebordet eller i behørig sikkerhedsafstand mellem skrivebordene på kontoret, stod det anderledes til for andre, heriblandt en del af landets kommunalt ansatte. Det er for eksempel umuligt for en pædagog at tørre et børnehavebarns løbenæse på to meters afstand, for slet ikke at nævne over Teams eller Skype. En del af netop kommunernes opgaver med fysisk kontakt til borgerne i fx hjemmeplejen krævede også stor idérigdom og ekstra hænder.

Det er - åbenbart - svært for mange at huske nu, men for bare et år siden krævede det rent faktisk mod fx at udsætte sig selv for smitterisiko. Få var vaccinerede, sygdomsforløbene mere alvorlige og langtidsvirkningerne af en positiv test ukendte, og i den virkelighed var det ikke bare ingenting, man bad offentligt ansatte om ved at møde på arbejde. Ekstra arbejdsopgaver og hurtig omstilling var en nødvendighed.

Mange har sagt tak til hjemmehjælpere, sygeplejersker, lærere eller andre omsorgspersoner undervejs i coronapandemien, heldigvis. Men politikerne i Vesthimmerland Kommune har et ønske om at sige tak til sine ansatte i form af en kæmpe fest for alle kommunalt ansatte på et tidspunkt, hvor vi igen må feste og komme hinanden ved. Det må vi nu, og derfor er invitationen nu på vej. Festen koster to millioner, den holdes naturligvis lokalt i Messecenter Aars og alle 3700 ansatte er inviteret.

Det klæder de lokale politikere at holde fast i, at festen skal holdes. Det nemmeste ville være at droppe det, for på forbløffende få måneder er det, som om vi i den offentlige samtale helt har glemt, at corona i en meget lidt fjern fortid trak store veksler på vores velfærdsinstitutioner og på de varme hænder i det offentlige. Vi er videre, sagt på moderne dansk, og godt for det:

Det er helt nødvendigt, at andre, vigtige emner nu har overtaget dagsordenen, blandt andet krigen i Ukraine og alle dens ubehagelige følgevirkninger, og som kritikere af festen har påpeget, er der altid og løbende masser af gode måder, hvorpå vi kan bruge de offentlige kroner.

Det laver bare ikke om på det, vi også siger til vores børn: At man skal huske at sige ordentligt tak. Med ord, med blomster eller, som Vesthimmerlands Kommune gør, med en kæmpe fest.

Må det blive en god en af slagsen.