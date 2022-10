Simon Kollerups nye boliglån var varm luft og intet andet

LEDER:Erhvervsminister Simon Kollerup (S) slog det op som noget stort, der skulle kickstarte boligmarkedet i Udkantsdanmark og gøre det nemmere for vordende huskøbere, herunder i Nordjylland, at få indfriet deres boligdrøm.

Men erhvervsministerens prestigeprojekt har vist sig at være lige præcis det, som denne skribent forudså allerede ved projektets fødsel: Symbolpolitik. Varm luft uden effekt.

I tre måneder har boligkøbere i områder med lave huspriser kunnet få statsgaranteret en del af deres realkreditlån. Men ikke én eneste boligkøber har søgt om at gøre brug af ordningen. Det oplyser Finansiel Stabilitet, der administrerer ordningen, til Børsen.

33 af de største banker og realkreditinstitutter er ellers med i ordningen, og søger man som boligkøber om at få statsgaranteret en del af sit boliglån, er sagsbehandlingstiden sølle en halv dag.

Men behovet er tydeligvis forsvindende lille. Det kommer ikke som noget stort chok.

Boligkøbere skal stadig kreditgodkendes på helt normale vilkår, og hvis økonomien ikke hænger sammen, hænger den heller ikke sammen med en statsgaranti.

Selv regeringens egne embedsmænd advarede i sin tid om Kollerups statsgaranti, fordi den risikerer at tilskynde boligkøbere til at optage en gæld, der på sigt kan påføre dem store tab, hvis værdien af deres bolig falder markant.

Alligevel gik Kollerup videre med ordningen, som han kaldte ”en kæmpe sejr for danskere, der gerne vil bo i vores skønne landdistrikter".

Det er åbenbart statens opgave at hjælpe boligkøbere med at gamble med privatøkonomien, så de potentielt havner i gæld til halsen. Sikken en sejr.

Statsgarantien til boliglån Boligkøbere har siden 1. juni kunnet optage lån med statsgaranti. Statsgarantien kan kun bruges i de tilfælde, hvor der ikke kan lånes på almindelige vilkår.

Garantien gælder den del af boliglånet, der ligger mellem 60 og 90 procent af boligens værdi.

For at være omfattet skal der være tale om en ejerbolig med en handelspris under 8000 kroner per kvadratmeter eller et område med en gennemsnitlig handelspris under 8000 kroner per kvadratmeter.

I så fald skal ejerboligen have en handelspris under 10.000 kroner per kvadratmeter. Det drejer sig om cirka 200 postnumre, herunder størstedelen af de nordjyske kommuner med undtagelse af Aalborg, Rebild, Frederikshavn og Jammerbugt.

Ordningen er tidsbegrænset til tre år.

Den blev i juni vedtaget med støtte fra SF, De Radikale, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Frie Grønne, Alternativet samt seks daværende løsgængere, der tidligere på året forlod DF's folketingsgruppe. VIS MERE

Mange mener at kende nogen, som har fået nej af banken til at købe et hus, fordi det ligger i det forkerte postnummer. Men problemet er langtfra så udbredt, som ministeren ønsker at lade det fremstå som.

Faktisk er der ingen dokumentation for, at danskere i dag bliver afvist i banken af netop den grund. Tværtimod viser tal fra Finans Danmark, at der gives stadig flere boliglån til boliger på landet.

Og de, der får nej, får det oftest, fordi deres rådighedsbeløb er for lille. Banken trykprøver deres budget – med god grund. Det er sundt for både boligmarkedet og den enkelte boligkøber.

Da Simon Kollerup i oktober 2020 lavede en særlig mailboks for folk, der havde fået afslag på lån til hus et stykke ude på landet, kom der i alt 140 henvendelser, som bekræftede hans billede af problemet.

140 henvendelser?

Det er ærligt talt useriøst at basere stort opslået politik på så lidt. Og effekten blev tydeligvis derefter.