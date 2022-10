Skal bymidten i Nordens Paris udsultes? Svært at se opbakning til butikslivet!

LEDER:Det kommer nok ikke som nogen overraskelse.

Krisen kradser. En inflation, der ikke er set magen til i årtier, er med til at gøre hverdagen dyrere for alle. Og presset på økonomien toppes af voldsomt stigende priser på energi - strøm og varme.

Og krisen rammer bredt. De private husholdninger. Den offentlige. Og erhvervslivets.

For den sidste kategori har en gruppe handlende i Aalborg været ude og råbe vagt i gevær.

Regnes corona-epidemien med i den nuværende krise med Putins krig i Ukraine som motor, har butikkerne i bymidten nu været under pres på indtjeningen i noget, der begynder at ligne tre år.

Læg dertil omfattende vejarbejder, der på ingen måde har gjort det nemmere og dermed mere attraktivt for kunderne at begive sig ind til byen for at handle.

Og de mange benspænd kan mærkes.

- Det her kommer til at koste butikker over de kommende måneder, sagde Majken Green, der sammen med sin mand ejer vinbaren Ma Petite France i Nørregade i Aalborg, til Nordjyskes gratis storbymedie aalborg.nu.

Tendensen bekræftes hos foreningen Aalborg City, hvor kundernes tilbageholdenhed også er noteret.

Opråbene bør få politikerne i Aalborg Kommune til at spidse ører. For situationen er alvorlig.

Det er naturligvis fair og nødvendigt, at politikerne moderniserer vejnettet for at få trafikken til at glide bedre og begrænse antallet af biler i byen.

Men det er uden tvivl de handlende, der i nogle områder kommer til at bære en del af anlægsomkostningen i form af færre kunder i en periode.

Læg dertil, at politikerne netop har besluttet at hæve parkeringsafgifterne flere steder i byen. Nok er der få kroner pr. time, vi taler om, men igen er det ikke befordrende for at trække kunder til.

Alt i alt er det ikke ligefrem opbakning til den videre drift, som butikslivet i Aalborgs midte oplever fra politisk hold.

Tværtimod kan den samlede pakke af besvær og øgede udgifter være med til, at kunderne lægger deres indkøb uden for byen.

Udviklingen er set andre steder, hvor bymidterne drænes for forretningsliv til fordel for store centre i periferien.

Nok bliver det på overfladen grønnere og mere ordentligt inde i centrum. Der bliver færre biler, og folk kommer og går til og fra arbejde.

Men under den glatte overflade lurer forfaldet med tomme butikslokaler og strøg uden liv. En bymidte uden nerve.

Spørgsmålet til Aalborgs byrødder er simpelt: Vil I en by med et spændende forretningsliv i centrum?

Lige nu er det svært at få øje på den positive intention og støtte på den front.