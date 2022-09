Smid klubhuen, Klaus. Du har tabt, og dit fupnummer er afsløret

LEDER:Han ville lytte til dem, der kendte klubben og vidste noget om at drive den. Han ville ikke lave store ændringer. Han ville kun hive en lille håndfuld spillere op fra sine tvivlsomme fodboldakademier i Afrika.

Og han ville værne om de lokales støtte. Ellers taber man med sikkerhed, som han sagde.

Halvandet år senere står det klart, at den ukendte tysker Klaus-Dieter Müller ikke ville noget som helst af det, han sagde. Det var løgn det hele. Hvad han helt præcist vil, står fortsat hen i det uvisse, men sikkert er det, at han egenhændigt har smadret en stolt nordjysk fodboldklub.

Og at han nu nægter at smide klubhuen og erkende, at han har tabt.

For 14 dage siden blev Jammerbugt FC erklæret konkurs i Skifteretten, da en lang række spillere ikke havde fået udbetalt løn. Enhver kan se, at det var eneste logiske afslutning på et pinagtigt forløb.

Lige bortset fra den kære Klaus-Dieter Müller.

Han har kæret konkursen til landsretten i håbet om at redde den klub, som der ikke er meget tilbage at redde af. Klubben er taberdømt i resten af sæsonen og bliver tvangsnedrykket til Jyllandsserien. Klubkassen er gabende tom. Spillere, stab, sponsorer og lokalsamfundet har alle vendt den forhadte ejer ryggen.

Giv slip på dit forliste ejerskab og kom aldrig tilbage, lyder beskeden.

Desværre for Jammerbugt FC er Klaus-Dieter Müller lige så dårlig til at lytte, som han er til at drive en fodboldklub på ærlig og redelig vis. Og derfor må Jammerbugt FC i nogle uger endnu fortsat se sig fanget i et retsligt morads. Imens alle utålmodigt venter på det uundgåelige.

At Klaus-Dieter Müller viste sig at være komiske Ali, står skrevet med flammeskrift i de myriader af møgsager, som har omgærdet Jammerbugt FC siden tyskerens overtagelse i foråret 2021.

For det første blev de to-fire afrikanske spillere, som skulle hives op til klubben fra tyskerens akademier i Nigeria og Mali, pludselig til 12. Da stod Jammerbugt FC som det første hold i Danmarksserien nogensinde med et hold udelukkende bestående af udlændinge.

En tvivlsom ære, der nok aldrig bliver overgået.

Så ramte de første skandaler med spillere, der ikke fik udbetalt løn – trods tyskerens forsikringer om, at pengene var på vej. Samme måned som seks spillere blev sat på gaden, fordi Klaus-Dieter Müller ikke havde betalt sin gæld til Jetsmark Idrætscenter, hvor spillerne boede.

Den manglende løn gentog sig flere gange. Heller ikke en række af sponsorerne – blandt andet den lokale slagter, der leverede pølser og sandwiches til stadion – fik deres penge.

God stil, hr. Müller.

Tilbage står en afpillet fodboldklub og endnu et skrækeksempel i rækken af udlændinge, der indtager dansk fodbold. Denne gang en tysker, som kun medbragte kaos og brudte løfter.

Han kan tage det hele med sig, når han forhåbentligt snart smutter igen.