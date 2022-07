Statsministeren har fået en næse, men har hun lært af den?

LEDER:Demokratiet har talt.

Et flertal i Folketinget har givet statsminister Mette Frederiksen (S) en næse for at have vildledt befolkningen groft og for at have brudt loven i minksagen.

Flertallet har samtidig besluttet, at der ikke er grundlag for en rigsretssag, for Mette Frederiksen havde ikke til hensigt at vildlede og bryde loven.

Dermed, siger flertallet, er der sat punktum i sagen.

Det har de næppe ret i.

Spørgsmålet om statsministerens mulige overtrædelse af ministeransvarsloven vil forblive uafklaret uden for den snævre boble, der består af regeringen, dens støttepartier og deres allermest loyale vælgere.

Spørgsmålet lyder:

Ifølge ministeransvarsloven kan en minister straffes, selv om der ikke var forsæt. Grov uagtsomhed er nok. Hvorfor slipper Mette Frederiksen så for et efterspil, når hun uagtsomt har begået grov vildledning og lovbrud?

Blå blok har allerede gjort klart, at spørgsmålet om Mette Frederiksens skyld vil blive det helt centrale i den valgkamp, der efter alt at dømme venter på den anden side af sommerferien.

Venstres Sophie Løhde taler ligefrem om, at rød blok har forbrudt sig mod retsprincipper ved at gå imod en advokatundersøgelse af statsministerens ansvar efter samme model som i Inger Støjberg-sagen.

- Vi ved nu, at de røde partier synes, at retsstaten skal gælde konsekvent, når det handler om politiske modstandere. Men lige så snart det handler om deres røde venner og statsminister Mette Frederiksen, så kan man slippe for en juridisk afklaring og ansvaret.

Men også Sophie Løhde tager fejl.

Der eksisterer ikke et retsprincip, der hedder, at Folketinget har pligt til at sende en minister for en rigsretssag i tilfælde af lovbrud. Grundloven siger ret præcist, at en minister i det tilfælde kan fældes politisk eller stilles for en rigsret, hvis et flertal i Folketinget beslutter det.

Det er den demokratiske spilleplade, og den har flertallet holdt sig på.

Det ændrer ikke ved, at det tydeligvis rammer mange danskere på retfærdighedssansen, at statsministeren kan bryde loven og slippe så billigt. En næse er jo reelt betydningsløs.

Det ændrer heller ikke ved, at det havde klædt Mette Frederiksen at drage konsekvensen af den hårde kritik fra Minkkommissionen og udskrive valg. På den måde havde hun udvist en gestus over for demokratiet ved at give befolkningen muligheden for at fælde en dom, når juraen nu ikke skal bringes i spil.

Men Socialdemokratiet fortsætter tværtimod med at være det, som Mette Frederiksen på pressemødet forleden sagde, at partiet skulle være mindre af, nemlig magtfuldkommen. Man er magtfuldkommen - på grænsen til det arrogante - når partiets politiske ordfører Rasmus Stoklunds nu blankt afviser, at Mette Frederiksen har begået fejl i minksagen.

Det er en absurd påstand. Og den afslører, at Socialdemokratiet ikke har lært ret meget af Minkkommissionens kritik.

I det lys må vi hilse velkomment, at De Radikale har stillet krav om et valg og gjort klart, at der er brug for en helt ny version af Mette Frederiksen, hvis rød blok skal fortsætte med radikale stemmer.