Tak for komplimenten, Vogue

LEDER:Så skete det igen.

Nordjylland blev tidligere på ugen skamrost i et internationalt medie, denne gang i det amerikanske modemagasin Vogue, som ud over mode også skriver om livsstil og rejsestof.

Det er ikke første gang, det sker. Bare inden for det seneste år har både Forbes og New York Times givet hædrende omtale af Nordjylland som feriedestination.

Det er det uopdagede og de store vidder i naturen, skribenterne falder for. De øde, lidt barske strande, den velordnede "hovedstad" i miniatureformat Aalborg og maden, selvfølgelig. Med andre ord alt det, vi, der bor her, for længst har erkendt herligheden af.

Vi ved jo godt, at Mallorcas strande er et overvurderet stykke fluepapir, når man sammenligner med vesterhavskysten, og at man som nordjyde maksimalt er en times kørsel fra uberørt natur af en kaliber, som få destinationer kan byde på og vores byer er relativt rene og velordnede.

Derfor ligger det nok også de fleste nordjyder fjernt at falde i svime over, at et internationalt medie eller to skriver det indlysende, og det kan være svært ikke at trække på smilebåndet, når Nordjyllands vestkyst kaldes "Europas bedst bevarede hemmelighed" i Vogue. Det kommer jo i høj grad an på øjnene, der ser, for helt hemmelig er den jo ikke, det beviser turismen ved de nordjyske feriedestinationer med al tydelig klarhed.

Alligevel er der god grund til at glæde sig over den internationale opmærksomhed, både når den kommer i form af Michelin-stjerner som tidligere på ugen og i ord og billeder i et internationalt magasin. Det kommer aldrig skidt tilbage, at kendsgerningerne om Nordjylland bliver slået fast, og gentagelser er måske i dette tilfælde med til at fremme forståelsen: Der er vitterligt mange helt særlige og særligt skønne ting ved dette hjørne af Danmark.

Den nysgerrighed på livet i Nordjylland, der også ligger i beskrivelsen i både Vogue og de øvrige internationale medier, kan også kun være et plus, også selvom der er skruet godt op for lyserøde filter og superlativerne.

I stedet for at slå det hen som verdens evige jagt efter det næste nye og hotte skal vi huske at ranke ryggen, når andre giver et kompliment. Og bare sige tak med et smil.