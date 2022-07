Tak for Touren, Jonas - dig kan vi lære af

LEDER:- Der kan altid løbe en kat over vejen ...

Den mangedobbelte Tour de France-vinder Miguel Indurain er kendt for sit særlige forbehold til at fejre sejren, før målstregen er krydset.

Enkelt. Men sandt. Uheldet kan være ude. Og meget kan påvirke et cykelløb. Et styrt. Mekanisk nedbrud. Corona eller anden sygdom.

Trods alle forbeholdene - og med fare for at give folk med hang til overtro nervøse trækninger - tillader vi os at hylde Jonas Vingegaard, inden den gule trøje for sidste gang er trukket over hovedet og sejrsskamlens øverste trin besteget.

For uanset hvad der sker på dagens afsluttende etape med finale i Paris, er nordjyden med rødder i Thy og base i Glyngøre en mester af rang.

Gennem de seneste tre uger har han - i stærkt samarbejde med sit hold - sat det afgørende præg på den 109. udgave af Tour de France. En af verdens største sportsbegivenheder fordelt over 21. etaper og i alt 3350 kilometer.

En suveræn præstation. Men en præstation, hvor det er vigtigt ikke kun at hylde sejren, men derimod også forarbejdet og hans ageren undervejs.

For det lå ikke umiddelbart i kortene, at Jonas Vingegaard skulle blive en stjerne. Han sled med tingene på landevejene i barne- og ungdomsårene i Thy.

Og som Mads Hardahl, sportsdirektør på det lokale DCU-hold Team Sparekassen Danmark Aalborg, fortæller til Nordjyske, havde han ondt af Vingegaard, da han var med på holdet. Ofte var han blandt de første til at blive sat, når der blev kørt stærkt.

Så det har krævet en jernvilje at blive ved og ved og atter ved for at holde sig i sadlen og gå efter sine mål.

Og her ligger en vigtig lære til unge sportsfolk - og alle os andre: Den store styrke og det anerkendelsesværdige findes ikke i at opnå resultater, men derimod i at kunne levere en vedholdende og målrettet indsats. At kunne gøre sig umage. Slide med tingene for at jagte målet.

Samtidig måles de store sportsbegivenheder ikke kun på resultatlisten. Men også på stjernernes bidrag og optræden. Her har Jonas Vingegaard - og hans direkte rival, Tadej Pogacar - leveret stof til den store Tour-fortælling med deres direkte dueller på de stejle bjergveje, men også med deres ukrukkede respekt for og anerkendelse af hinanden. Med Vingegaards venten på sloveneren, da han var en tur i gruset, som den ikoniske prik over i'et. Det var ægte sportsman-ship. Af den karakter, legender skabes af.

Forhåbentlig løber der ikke nogen sort kat over de franske veje i dag - hverken bogstaveligt eller billedligt talt. Vi forventer, at Jonas Vingegaard indtager øverste trin på podiet i Paris søndag eftermiddag.

Et kæmpe sportsresultat, men efter en endnu større og mesterlig indsats.

Fuldt fortjent. Stort tillykke. Og tak for Touren.