The Tall Ships Races: En storartet byfest

LEDER:Der er et imponerende skue på havnen i Aalborg i disse dage.

40 flotte sejlskibe i varierende størrelse og alder har lagt til kaj ved den nordjyske slutdestination i den internationale kapsejlads The Tall Ships Races 2022.

Sejlskibene og deres besætninger er naturligvis et besøg værd. Men skibene er blot én ting i de fire dage, festlighederne står på. Koncerter med flere store navne krydrer oplevelsen, mens der også er et væld af aktiviteter for både store og små - afsluttet lørdag aften med et storstilet fyrværkerishow.

Dermed er der dømt folkefest. Og vurderingen fra arrangørernes side er, at mere end 700.000 mennesker kigger forbi i løbet af begivenheden.

Nogle har godmodigt hæftet sig ved, at der netop er tale om en stor byfest med en ølhane, musik - og så nogle flotte skibe i baggrunden.

Spørgsmålet har her lydt, om tiden er inde til at udvikle og forny arrangementsdelen, når The Tall Ships Races lægger til kaj.

Der ligger som regel en god vilje bag ønsket om at forbedre produktet. Og justeringer og nye tiltag skal man selvfølgelig være åben overfor.

Men der kan også være fornuft i at granske det ganske nøje, hvad det er, man vil opnå - og ikke bare forny for at forny.

Hvis antallet af gæster bare tilnærmelsesvis kommer i nærheden af de plus 700.000, kan det ikke være flere besøgende, man er ude efter. Det vil ikke være let for hverken byen eller de enkelte aktiviteter at bære flere gæster, og man risikerer, at folk går derfra med utilfredshed over ikke at kunne komme til - og derfra.

Og måler man på kroner og øre, ligger der en god forretning for Aalborg Kommune samt byens hotel-, restaurations- og butiksliv i at lægge havn til The Tall Ships Races i sin nuværende form.

Som beskrevet i Nordjyske viser en analyse fra Visit Danmark, at turister i forbindelse med det seneste værtsskab i 2019 lagde omkring 52 millioner kroner i byen. Og eventen havde en lokaløkonomisk effekt svarende til 51 fuldtidsstillinger.

- Det er en fantastisk forretning for Aalborg Kommune og ikke mindst alle vores restauranter, hoteller og butikker, som borgmester Thomas Kastrup-Larsen formulerer det.

Udover pengene er det også værd at hæfte sig ved netop folkefesten - at masser af lokale og gæster udefra får en stor oplevelse med Aalborg som ramme.

Så først og fremmest tak for et storstilet og festligt arrangement - endnu en gang. Og ja, nytænkning skal der være plads til, men nogle gange er det også ok at læne sig tilbage og være ganske godt tilfreds med et koncept, der fungerer.