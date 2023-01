Nordjyske mener: Tillid er godt, men kontrol er bedre, når det kommer til elselskaberne

ORDENTLIGHED?: 11.000 kroner. Så mange penge har Johnny Christensen til gode hos sit tidligere elselskab.

Men havde han ikke selv været opsøgende, havde han formentlig aldrig opdaget det. For beløbet er uden hans vidende blevet tilbageholdt gennem måneder af hans tidligere elselskab, b.energy, og indtil videre har han stadig ikke fået pengene ind på sin konto.

Johnny Christensen fra Sønderholm er ikke alene om at have den oplevelse. Som Nordjyske har kunnet afdække, fortæller flere af b.energys tidligere kunder en fuldstændig enslydende historie: At de aldrig har fået besked om, at deres slutopgørelse lå klar. Og at det først er, da de selv henvender sig til b.energy - ofte flere måneder efter deres opsigelse - at de finder ud af, de har penge til gode.

Og det er tilsyneladende kun toppen af isbjerget. B.energys regnskab viser, at elselskabet, som tidligere hed Blue Energy, holder på et stort tocifret millionbeløb, som reelt tilhører deres tidligere kunder. Af regnskabet fremgår det også, at virksomheden kalkulerer med, at kunderne ikke er opmærksomme på at få pengene tilbage - kundernes egne penge, vel at mærke, som virksomheden ikke har nogetsomhelst krav på.

Specielt i en tid, hvor det i forvejen er svært for elforbrugerne at navigere på grund af energiprisernes store udsving, må det give grund til at handle fra myndighedernes side.

Det er nemlig ikke bare uordentligt: Energistyrelsen har tidligere vurderet, at metoden er direkte i strid med loven.

Problemet er bare, at det altså ikke forhindrer elselskaber som b.energy i at fortsætte i samme rille. Selskabet kunne jo så let som ingenting gøre deres tidligere kunders konto op og tilbagebetale de penge, de måtte have til gode. At de vælger ikke at gøre det, bør være et vink med en vognstang til i første omgang Forsyningstilsynet, der er tilsynsførende myndighed.

Dertil kommer, at b.energy ikke er alene. En tidligere sag, som Jyllands-Posten har afdækket, viser, at praksis med at tilbageholde tidligere kunders tilgodehavender går igen hos i hvert fald ét andet elselskab.

Det kalder på, at Energistyrelsen får set branchen noget grundigere an, både i tilfælde, hvor det handler om tilgodehavender, og i andre sammenhænge. I et marked, hvor der er så store udsving, vil der altid være nogen virksomheder, der "prøver lykken". Og derfor er tillid godt, men kontrol bedre, når det kommer til elselskaberne.

11.000 kroner er da mange penge for de fleste. Især, når man selv har tjent dem og betalt skat af dem.