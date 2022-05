Udlændinge er 200 milliarder kroner værd for Danmark. Lad os få flere af dem

Danmark skal ikke hente mere arbejdskraft ”fra den anden side af jordkloden”. Der er nemlig stadig ledige danskere, der først skal sættes i sving, skriver en række nordjyske fagforeninger i et læserbrev her i avisen.

Det kunne være fristende at spørge, hvilken jordklode de selv er fra.

For jo, Danmark mangler arbejdskraft. Så sent som i denne uge viste en ny analyse fra Region Nordjylland, at de nordjyske virksomheder vil mangle 5000 faglærte medarbejdere og 3500 specialister inden for det tekniske område i 2026.

Fagbevægelsen burde forholde sig til disse stærkt bekymrende data, men retter i læserbrevet i stedet skytset mod mig, som beskyldes for at være ledt på vildspor.

Jeg skulle være faret vild i min leder fra 1. maj, hvori jeg skrev den tale, som ingen i fagbevægelsen ville holde på arbejdernes internationale kampdag.

I talen opfordrede jeg fagbevægelsen til at melde sig ind i kampen for at sikre danske virksomheder tilstrækkelig arbejdskraft. Det kan de for eksempel gøre ved at bakke op om en nedsættelse af beløbsgrænsen for udlændinge, så flere har mulighed for at komme ind og få et arbejde. Det vil ikke alene være solidarisk med de udenlandske kammerater; Det vil også være solidarisk med virksomhederne, der uden adgang til den nødvendige arbejdskraft må overveje at flytte produktionen andre steder hen.

Ingen kamp burde være vigtigere for danske lønmodtagere end at fastholde virksomheder her i landet. De skaber arbejdspladser og bidrager dermed til at opretholde velfærdssamfundet. Men desværre fik jeg ret. Lige præcis ingen i fagbevægelsen holdt den tale 1. maj.

I stedet skriver fagforeningerne – 3F, HK, FOA med flere – i deres læserbrev, at de nuværende regler ikke forhindrer virksomhederne i at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, og at virksomhedernes ønske om en lavere beløbsgrænse i virkeligheden er et forsøg på social dumping. Citat:

- Nogle virksomheder vil ikke betale det, arbejdskraften koster. Derfor vil de nu have adgang til billigere arbejdskraft fra den anden side af jordkloden. Arbejdskraft, der ikke brokker sig over elendige arbejdsforhold, lave lønninger og grov udnyttelse. Vi har set denne form for social dumping utallige gange.

Er det nu også rigtigt? Findes der inden for de senere år ”utallige” eksempler på ”grov udnyttelse” af udlændinge i Danmark?

Jeg vil gerne opfordre fagforeningerne til at fremlægge dokumentation for den påstand, der jo i bund og grund er temmelig opsigtsvækkende.

For har de ret, må der skjult for offentlighed eksistere et stort, alternativt arbejdsmarked, der fungerer uden overenskomst og under forhold, som hører fortiden til. Og har de ikke ret, er der tale om en grundløs anklage mod virksomhederne.

Frem for at komme ind i kampen vil fagforeningerne hellere nedgøre udlændinge til nogle, der kommer langvejs fra og er villige til at arbejde på langt ringere vilkår end danskere. Men det er jo ikke det, der sker ude i virkeligheden.

En ny analyse fra Dansk Industri giver et interessant billede af den udenlandske arbejdskrafts betydning for velfærdssamfundets opretholdelse. Udlændinge bidrog i 2021 med rekordhøje 211 milliarder kroner til værdiskabelsen i Danmark. En fordobling siden 2010.

11 procent af medarbejderne i de danske virksomheder er i dag fra udlandet, de arbejder på samme vilkår som deres danske kolleger, og de har ifølge analysen haft en ”entydig positiv effekt” på vores fælles økonomi.

Hvornår hører vi en fra fagbevægelsen, der vil hylde det?