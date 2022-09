Undskyld, Mette F. og Co.: Vi er nok bare for dumme

LEDER:Åh, det er da også for træls, at mange af os ikke kan se lyset.

Det handler om regeringens forhold til den befolkning, den står i spidsen for at regere.

Eksemplerne står i kø. Eksempler på, at landets politiske ledelse rager uklar og har et behov for at sætte os på plads - for kan vi da ikke forstå?

Som da statsminister Mette Frederiksen i den forgangne uge lagde sig ud med landbruget med en udtalelse om, at "Danmark er gået for langt i sin iver efter at være et landbrugsland". Hvad der fik topfolk inden for landbruget til at replicere, at branchen er samarbejdsvillig og har den grønne dagsorden højt på prioriteringslisten - og eksempelvis har et relativt lavt klimaaftryk pr. produceret kilo svinekød.

Og minkskandalen - eller hvad det nu skal kaldes, når Grundloven sættes ud af spil, det medicinske argument for at nedslagte millioner af mink og lukke en hel branche er tvivlsomt, samfundet får en milliardregning, og dem, det er gået ud over, ikke engang ved, hvornår de får deres erstatning. En skandale? Spurgte statsministeren.

Og Arne-pensionen, ja, som finanssektoren skal være med til at betale. For branchen var jo ansvarlig for finanskrisen, lød regeringens argument, selv om det kan diskuteres, hvor meget den danske finansbranche havde en finger med i det spil.

Skatteminister Jeppe Bruus piskede da også lige erhvervslivet med granriset, da han i et tweet fik skrevet, at "nu er der jo ingen, der har været tvunget til at optage coronalån eller modtage lønkompensation.

Så hvis det ligefrem var en dårlig forretning, så undrer det mig, at så mange benyttede sig af ordningen." Han måtte pænt sige undskyld efter en storm af kritik.

Og hen over sommeren fik medierne tørt på af Mette Frederiksen, som i en podcast fik sagt, at usandheder gengives i aviserne, uden at journalisterne forholder sig kritisk.

Da hun selv udtalte sig om manglende tryghed i samfundet, ville hun ikke svare nærmere på, hvor hun havde sine oplysninger fra.

Og varmechecken, hvor vi da bare må acceptere, at den er drysset tilfældigt ud over landet.

Og reaktionen på Minkkommissionens arbejde. Slettede sms'er. Og ...

Møgsagerne klæber til regeringen - og den reagerer ved at uddele nye øretæver, udpege nye syndebukke eller blot påpege vores manglende fatteevne.

Lige nu lugter det af valgkamp. Men det har reelt været Mette Frederiksen-regeringens brændstof at sætte mærkat på "dem, der er med og forstår" og "dem, der er imod og ikke ser lyset".

Den form for at skabe splittelse er ikke det bedste udgangspunkt, når opgaven faktisk har været og er at lede landet mod bedre tider.