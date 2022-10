Vær hellere glad for, at en kvinde med tørklæde vil skifte din ble!

LEDER:Efterhånden er det svært at huske en valgkamp, hvor tørklæder ikke har været til diskussion.

Og selv om slaget om de 179 stole på Christiansborg denne gang foregår i lyset af emner som Putins aggression over for Ukraine, prisstigninger i galopfart, et sundhedsvæsen i knæ og børne- og ungdomsårgange med ondt i selvværdet for bare at nævne nogle få af tidens store udfordringer - ja, så skulle tørklædet da også lige vendes.

På et pressemøde, hvor de blå partiledere fremlagde deres visioner for at give borgerne friere valg, når det gælder servicen på ældreområdet, fik både Jakob Ellemann-Jensen og Alex Vanopslagh rodet sig ud i, at det skulle være ok at sige fra over for hjemmehjælpere, der bærer tørklæde.

Årsagen var jo nok, at partilederne ville tækkes de vælgere, der ubetinget ser det muslimske tørklæde som en kvindeundertrykkende foranstaltning. Og samtidig kunne de også markere, at de nok skulle være garanter for tryghed og sikkerhed, hvis man som ældre borger ikke er helt rolig ved at få en muslimsk kvinde inden for døren.

Heldigvis trak de to partiledere i land, da de fik set nærmere på deres udtalelser. Og godt for det.

De muslimske kvinder, der tager job i ældreplejen, gør jo netop det, vi beder dem om.

De lader sig ikke undertrykke til at gå derhjemme og passe mand og børn. De går i stedet ud og finder sig et arbejde og tager dermed ansvar for at forsørge sig selv og deres familie.

De lader sig oven i købet beskæftige inden for et fag, der nu og i årene fremover mangler så mange hænder, at vores omsorg for de ældre er under et voldsomt pres på kvaliteten. Så kræsenhed på grund af et tørklæde?

Naturligvis skal ældreplejen altid vurderes og om muligt gøres bedre.

Men politikerne skal - både i valgkampens skov af løfter og i den efterfølgende virkelighed - lade være med at foregøgle de ældre, at de kan få lige præcis den service, de hver især efterspørger.

Sådan spiller klaveret ikke. Det er simpelt hen for dyrt.

Der er naturligvis en standard, der skal følges, og den skal rettes mod det individuelle behov.

Men om servicen leveres af en mand, en kvinde, en lgbt+-person, en lyshåret, en, der er mørk i huden, en på 26 år, en på 103 kg, en fra Espergærde, en, der har hund og ligefrem ryger i sin fritid, en baptist, en SF'er eller ja, en muslimsk kvinde med tørklæde, det må man som borger acceptere. Så længe håndelaget og behandlingen altså er i orden.

Så kære politikere - røde som blå - lad være med at give os den opfattelse, at vi alle kan få lige det, vi peger på. Og hyld i stedet de mennesker, der arbejder på at gøre livet så godt som muligt for vores ældre. Tørklæde eller ej.