LEDER:Det tæller ikke juridisk, men den nuværende situation på Afrikas Horn er alligevel et slags brud på den mest basale menneskerettighed. Retten til at leve.

Her er der hver eneste dag børn, der dør en sørgelig og unødvendig død af den enkle årsag, at de ikke får mad. Flere afrikanske lande står nu på randen af den største humanitære katastrofe siden Anden Verdenskrig, oplyser FN.

I Danmark er der derimod en forening, der helt seriøst mener, at det er et brud på menneskerettighederne, at forældre ikke kan få tvunget i gennem, at lige præcis deres barn har krav på den menu, forældrene mener, at barnet skal have. Derfor har de stævnet Jammerbugt Kommune.

Det skyldes ikke, at der var noget ernæringsmæssigt i vejen med den menu, børnehaven tilbød. Næh, når forældre og Dansk Vegetarisk Forening mener, at der er tale om en ulovlighed af en så voldsom grad, at de mener, at også den europæiske menneskerettighedskonvention bør blandes ind i sagen, så skyldes det ene og alene idelogi. Forældrene er veganere, det skal deres børn også være, og det har resten af samfundet så bare at indrette sig efter.

Danmark er et frit land, og vil man leve vegansk, har man al mulig ret til det. Forældre har også ret til at bestemme, at deres små børn har bedst af vegansk mad - også selv om det er i strid med sundhedsmyndighedernes kostråd.

Men forældre kan ikke bare kræve, at hverken børnehavens eller samfundets menu tager hensyn til lige præcis deres ideologi eller religion. Velfærdssamfundet er ikke en alt-rummende buffet, hvor der skal tages hensyn til alle former for kræsenhed.

For der er en øvre grænse for, hvad velfærdssamfundet kan, og det kan i længden ikke leve op til alle krav. Sagen fra Jammerbugt er isoleret set en joke - problemet er i øvrigt løst, barnet spiser i dag den veganske madpakke i en fri-børnehave, der ikke behøver at leve op til sundhedsmyndighedernes anbefaling - men set i et større perspektiv er den et udtryk for, at alt for mange forlanger alt for meget af velfærdssamfundet. Forventningerne er blevet så store - delvist fordi politikerne har lovet og lovet - at de ganske enkelt ikke kan indfris. Der er hverken penge eller personale nok til, at alle kan få deres ønske opfyldt.

Sagen er derfor et sørgeligt, men godt billede, af hvordan vi ser på velfærdssamfundet. At vores krav er de vigtigste i verden - helt uden hensyn til andre, uden hensyn til helheden og uden hensyn til, at der nu skal skæres et andet sted i den økonomisk pressede Jammerbugt Kommune for at finde de tusindvis af kroner i advokatudgifter, som kommunen får, hvis sagen ender i retten.

- Vi har et grundlæggende problem i Danmark med, at man desværre ikke altid kan få vegetarisk og vegansk mad i de offentlige institutioner, siger generalsekretæren i Dansk Vegetarisk Forening, Rune-Christoffer Dragsdahl.

Men virkeligheden er omvendt.

Danmark har derimod et grundlæggende problem med, at alle mener, at velfærdssamfundet skal leve op til lige præcis deres krav.