Vi skal i gang: Frivilligt arbejde betaler sig

Når du går ind for at se Aalborg Håndbold, vil have en fed musikoplevelse på festival i Nibe eller Thy, ønsker at sende dine børn af sted til nogle uforglemmelige fodbolddage ved Dana Cup i Hjørring, hvad er så afgørende for, at det bliver en succes?

Jo, at Aalborg vinder, musikken spiller med de store navne, du er fan af, og at dine børn vender hjem med en medalje og nye venskaber, er sådan set rigtigt nok.

Men du glemmer det afgørende. Nemlig de tusindvis af frivillige hænder, der slider og slæber, skruer og hamrer, kokkererer og serverer og meget, meget mere. Uden disse villige hænder i aktion ville det ganske enkelt være mere eller mindre umuligt at få disse aktiviteter til at løbe af stablen.

Og det er her, vi har et problem. Gennem de seneste dage har Nordjyske beskrevet flere arrangementer, der i den grad mangler frivillige for at få hjulene til at køre.

Blandt andre Thy Rock og Nibe Festival har råbt vagt i gevær. Således fortæller Peter Møller Madsen, leder af Nibe Festival, at de mangler 500-700 frivillige på nuværende tidspunkt. Det er immervæk en slat, selv om han understreger, at det hele nok skal gå alligevel.

Manglen på frivillige er tilsyneladende ekstra stor i år. En forklaring kan være, at mange af os har travlt med at komme ud og opleve alt det, vi er gået glip af under coronaens hærgen. Og dermed ikke vil bruge energien på at være med til at skabe oplevelser for andre.

Men det udækkede behov for en frivillig indsats har været et problem i flere år. Noget tyder på, at de forpligtende fællesskaber i foreninger og lignende bliver mindre eftertragtede i forhold til at kunne være med, når det passer og ellers betale sig fra eventuelt besvær.

Det har dog konsekvenser.

For det første risikerer arrangementer at dø ud. Og dermed kan der blive mindre at opleve og gå til.

For det andet høster den frivillige indsats ofte penge til bagvedliggende foreninger. Og kommer der ingen eller færre penge ind her, bliver der mindre at gøre godt med i den lokale fodbold- eller håndboldklub eller spejderforening. Som så også kan ende med at lukke, fordi deres tilbud bliver for snævre og uinteressante.

For det tredje risikerer der at bliver mindre arbejde til de kunstnere, der gerne vil optræde på en festival, og færre penge til den lokale købmand, tømrer og vognmand, som tjener på festivalen, det store motionsløb eller fodboldturneringen, hvis det ender med en aflysning.

På den måde bliver vi alle fattigere, hvis vi lægger det frivillige arbejde på hylden. Kulturelt, socialt og økonomisk. Og det er da en god årsag til at få de frivillige arbejdshandsker på.