Vigtig påmindelse til festivalgæster: - Har du ikke fået et ja, så tag det som et nej

LEDER:Meget har ændret sig, siden der sidst blev holdt festivaler i det omfang, vi kender fra før corona.

Der er blevet talt og skrevet en hel del om, hvordan vores adfærd og sociale behov har forandret sig under og efter pandemien. Men en anden vigtig - og måske lidt overset - ændring er også trådt i kraft, siden vi sidst var til festival. Den såkaldte samtykkelovgivning er blevet til virkelighed. Den nye lovgivning går i korte træk ud på, at der kræves samtykke før sex. Lovændringen trådte i kraft 1. januar 2021.

Da loven blev vedtaget, lød begrundelsen fra daværende justitsminister Nick Hækkerup:

- Vi skal have ændret samfundets forståelse af, hvad voldtægt er, og en ny samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse er en milepæl i den indsats.

Og den forståelse bliver sat på prøve nu. For det er festivalsæson, og et af de steder, hvor man har haft store problemer med sexisme og krænkelser, er på Roskilde Festival, som blev skudt i gang lørdag.

Det har fået Midt- og Vestsjællands Politi til at sende en påmindelse ud til festivalgæsterne på Twitter:

"Har I taget snakken i jeres camp om den nye samtykkelovgivning? Har du ikke fået et ja, så tag det som et nej. Respekter hinandens grænser og pas på hinanden ude på pladsen", lyder det fra politiet i et tweet, som er blevet mødt af stor opbakning på det sociale medie.

Selvom politiets udmelding på mange måder er en selvfølgelighed, så er det et godt eksempel på en kulturforandring i praksis.

Roskilde Festival selv har også sat flere initiativer i gang for sikre en tryg festivaloplevelse. De har formuleret et kodeks for god adfærd - og forsøger også at gøre det tydeligt, hvor man skal henvende sig, hvis man oplever krænkende og grænseoverskridende adfærd. Og de fortjener ros for at tale relativt åbent om problemerne og for at tage ansvar.

Selvom problemer med sexisme og grænseoverskridende adfærd synes særligt udtalte på Roskilde Festival, så er Midt- og Vestsjællands opfordring gyldig hver dag - og i alle situationer.

Onsdag lyder startskuddet også til Nordjyllands største festival, Nibe Festival. Og selvom man ikke her tidligere har oplevet generelle problemer med grænseoverskridende adfærd, så giver det alligevel mening at forholde sig til og reflektere over den nye lovgivning - både for den enkelte festivaldeltager, og for arrangørerne, for meget har i den grad ændret sig, siden vi sidst har været til festival. Så ligesom Nibe Festival nu har et afsnit om rengøring og håndsprit på deres hjemmeside, ville det også være klædeligt, hvis man kunne læse lidt mere om deres forbyggende indsatser - og hvordan de sikrer en tryg festivaloplevelse.